Am Ende knapper als gedacht: Sturm Graz II erobert mit Sieg gegen Treibach die Tabellenspitze!

Details Freitag, 15. Oktober 2021 21:15

Am heutigen Freitagabend empfing der SK Treibach in der 14. Runde der Regionalliga Mitte den SK Sturm Graz II. Den Kärntnern gebührte dabei die Außenseiterrolle, dementsprechend waren die ''Jungblackys'' zu favorisieren. Die Hösele-Youngsters präsentierten sich vor allem im ersten Durchgang dementsprechend spielfreudig und spritzig und spielten einen 3:0-Vorsprung heraus. Doch nach einem schnellen Treibacher Doppelschlag wurde es im zweiten Durchgang nochmal unerwartet spannend - mit dem besseren Ende für die ''Jungblackys''.

3:0 zur Pause: Sturm legt früh den Baustein zum Sieg

Die Treibacher Hausherren hatten die frühe Führung auf dem Fuß, einen satten Schuss von der Strafraumgrenze konnte ein Sturm-Verteidiger jedoch im letzten Moment abblocken (3.). Auf der anderen Seite klingelte es kurz darauf im Kasten, bereits in der fünften Minute war der von den Profis ''ausgeliehene'' Philipp Huspek nach einem starken Pass in die Tiefe zur Stelle und besorgte die schnelle Gästeführung. Kurz darauf hätten die Grazer beinahe erhöht - wieder kam ein Ball in die Schnittstelle der Abwehr auf Krienzer, der zog gleich ab, verzog aber haarscharf (8.). Treibach spielte in den Anfangsminuten durchaus gut mit, wurde durch den frühen Rückstand aber eiskalt erwischt. Sturm hingegen spielte mit der Führung im Rücken weiter nach vorne und erhöhte dann nach knapp 20 Minuten auf 2:0 - nach einer Ecke wehrte Gäste-Keeper Böck die Kugel vor die Füße von Daniel Saurer ab, der musste nur noch einschieben (22.). Die Treibacher hingegen verwerteten ihre durchaus vorhandenen Chancen nicht, nach einem Eckball köpfte einer der Treibacher Spieler aus aussichtsreicher Position knapp vorbei (28.). Ansonsten hatten die Gäste aus der Steiermark erwartungsgemäß das Heft in der Hand, schnell vorgetragene Angriffe stellten die Kärntner immer wieder vor Probleme. Kurz vor der Pause trafen die Hösele-Youngsters dann ein drittes Mal, wieder war es Philipp Huspek, der nach einem schönen Kombinationsspiel zur Stelle war und den Doppelpack schnürte (43.). Mit einem glasklaren 3:0-Vorsprung ging es in die Pause.

Treibacher Doppelschlag sorgt plötzlich für Spannung

Treibach-Coach Kaiser reagierte in der Pause und brachte mit Kreuzer einen frischen Mann, sicher auch, um die Offensive zu beleben. Das Spiel wurde vermeintlich bereits im ersten Durchgang entschieden, die ''Jungblackys'' ließen mit der komfortablen Führung im Rücken in den ersten Minuten Ball und Gegner laufen. Doch plötzlich erwachte das Spiel wieder zum Leben, denn innerhalb von 120 Sekunden machten die Treibacher aus einem 0:3 ein 2:3. Aber der Reihe nach: Erst traf Davor Ponjavic nach einem Strafraumgestocher ins Schwarze, zwei Minuten später war es David Hude, der nach einem schweren Goalie-Patzer aus der Distanz traf und die Partie wieder richtig scharf machte (64./66.). Logischerweise waren die Kaiser-Schützlinge jetzt komplett drin in der Partie, sie warfen in der Schlussphase natürlich alles nach vorne. Doch Fortuna war heute keine Treibacherin, der Ausgleich gelang dem Aufsteiger am Ende nicht mehr. Sturm Graz II kommt nach einer starken ersten Halbzeit mit einem blauen Auge davon. Durch die Niederlage des DSC Deutschlandsberg gegen Weiz erklimmen die Hösele-Männer Platz eins.

Thomas Hösele (Trainer SK Sturm Graz II): ''Aus meiner Sicht war die erste Halbzeit überragend, wir hätten viel höher führen müssen. Wir wollten in der zweiten Hälfte genauso weiter agieren, aber das ist uns nicht gelungen. Wir sind schlampig geworden und haben Fehler im Spielaufbau gemacht. Wir hätten es viel routinierter zu Ende spielen müssen.''

SK Treibach - SK Sturm Graz II 2:3 (0:3)

Turnerwald-Stadion Treibach, SR Asim Basic, 250 Zuseher

SK Treibach: Böck, Ponjavic, Höberl, Pippan (61. Leitner), Vaschauner, Walzl, Grilz, Wachernig, Gangl (46. Kreuzer), Hude, Primusch



SK Sturm Graz II: Maric, Nelson, Wels, Schendl, Huspek, Komposch, Halili, Grube, Stückler, Saurer, Krienzer (90. Mujkanovic)



Torfolge: 0:1 Philipp Huspek (5.), 0:2 Daniel Saurer (22.), 0:3 Philipp Huspek (43.), 1:3 Davor Ponjavic (64.), 2:3 David Hude (66.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

