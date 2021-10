Nullnummer im Derby: Bad Gleichenberg und Gleisdorf teilen sich die Punkte!

Details Freitag, 15. Oktober 2021 21:49

In einem der Steirer-Derbys duellierten sich am heutigen Freitagabend in der 14. Runde der Regionalliga Mitte der TuS Bad Gleichenberg und der FC Gleisdorf 09. Am Ende konnte dabei jedoch keiner die Oberhand gewinnen, die Kontrahenten trennten sich nach intensiven 90 Minuten mit einem torlosen Remis.

Bad Gleichenberg besser: Keine Tore im ersten Abschnitt

In den Anfangsminuten versuchten beide Mannschaften erst einmal Sicherheit in die eigenen Reihen zu bekommen, dann waren es die Bad Gleichenberger, die die Kontrolle über dieses Spiel übernahmen. Die Rebernegg-Elf war spielbestimmend, schaffte es aber nicht diese Überlegenheit in Tore umzumünzen. Auch dem FC Gleisdorf gelang in der Offensive nicht wirklich etwas Weltbewegendes und so ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Chancenplus für die Hausherren, doch ein Treffer fällt nicht mehr

Nach dem Wiederanpfiff kam Leben in die Partie, beinahe hätte es im Bad Gleichenberger Kasten gescheppert, doch Zan Rosker vereitelte die bis dato beste Chance mit einer absoluten Glanzparade (47.). In der Folge hatten dann auch die Rebernegg-Männer ganz gute Einschussgelegenheiten durch Kaufmann und Forjan, doch auch den Kurörtlern gelang die heißersehnte Führung nicht. Auf der anderen Seite verhinderte in der Schlussphase ein weiteres Mal Zan Rosker den Führungstreffer für die Gleisdorfer. In der Schlussphase war es ein offenes Spiel, kurz darauf rettete Sres in höchster Not vor einem einschussbereiten Gleisdorfer (74.). Aber auch die Hausherren hatten noch die Möglichkeit für einen Lucky-Punch, doch auch der TuS sollte der späte Siegtreffer nicht gelingen. In der 90. Minute sah Rossmann gelb-rot, im Anschluss wäre dem FCG sogar noch das Tor gelungen. Doch am Ende blieb es beim 0:0, welches beide Seiten nicht richtig voran bringt.



Markus Rebernegg (Trainer TuS Bad Gleichenberg): ''Für uns waren das eher zwei verlorene Punkte, wir waren vor allem im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, wir haben aber die Chancen nicht reingemacht. Am Ende hat dann das Quäntchen Glück gefehlt.''

Beste/r Spieler: Zan Resko (TuS Bad Gleichenberg)

TuS Bad Gleichenberg - FC Gleisdorf 09 0:0 (0:0)

Bad Gleichenberg Arena, SR MSc Alexander Lappi, Zuseher

TuS Bad Gleichenberg: Rosker, Jü. Trummer, Forjan, Köpf (78. Hochleitner), Kaufmann, Rossmann, Kohlfürst, Sres, Krenn, Otter (78. Fabiani), Stuber-Hamm



FC Gleisdorf 09: Lipovac, Grgic (39. Sittsam), Ostermann, Schlemmer, Wotolen (69. Radl), Köfler, Suppan, Schroll, Schloffer, Zisser, Berger



Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte Karte für Daniel Rossmann (90., TuS Bad Gleichenberg)

Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

