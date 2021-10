Weiz setzt Siegesserie auch gegen Deutschlandsberg fort

Details Freitag, 15. Oktober 2021 22:55

Der SC Weiz empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte den Deutschlandsberger SC. Das Steirer-Derby war mit Spannung erwartet worden, immerhin präsentieren sich beide Teams zuletzt in bärenstarker Form und feiern Siege en suite. Die Gäste waren Favorit, doch Weiz konnte abermals überraschen. Die Oststeirer konnten sich knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen und setzen ihren Erfolgslauf fort. Für die Weizer ist es der fünfte Pflichtspielsieg in Folge. Deutschlandsberg wird mit der Niederlage vom Thron gestoßen, denn die Sturm Amateure konnten in Treibach gewinnen und sind neuer Tabellenführer.

Keine Tore

Dabei hätte das Match beinahe alles andere als nach Wunsch der Gastgeber begonnen, denn nach nur drei Minuten trifft Deutschlandsbergs Grubisic, der in der Vergangenheit auch schon das Weiz-Trikot trug, die Stange. Kurz darauf muss Weiz-Goalie Sascha Harrer nach einem Kopfball von Kolar Robarik in letzter Sekunde eingreifen. Weiz tut sich zu Beginn schwer, kommt dann aber über Aggressivität besser ins Spiel. Nach einer halben Stunde geht ein Freistoß von Hasenhüttl knapp am Tor vorbei, zum Pausenpfiff ist es Grubelnik, der nach einem Pass von Lipp vom 16er abzieht, doch der Ball geht knapp vorbei. Dann pfeift der Schiri zur Pause.

Eigentor entscheidet

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Gästen. Toller Pass von Degen auf Urdl, der schiebt den Ball aber völlig freistehend am langen Eck vorbei. Weiz wird jetzt schneller aktiver und konkreter im Spiel nach vorne als in Halbzeit eins. Trotzdem bleibt Deutschlandsberg das bessere Team. In der 66. Minute entgegen des Spielverlaufs dann aber die Führung für Weiz: eine scharfe Hereingabe fälscht Kolar Robnik unglücklich ins eigene Tor ab. Damit ist Deutschlandsberg gefordert, wenn man Zählbares mit nach Hause nehmen möchte. Man riskiert mehr und setzt Weiz unter Druck. In der 82. Minute haben die Gäste Pech, denn Urdl trifft nur die Latte. Weiz hatte damit schon zwei Mal großes Glück. In der Nachspielzeit gibt es noch einen Freistoß für den DSC, doch Grubisic trifft nur die Mauer, ehe der Schiri abpfeift und Weiz jubelt.

Sandro Derler (Sektionsleiter Weiz): "Was soll ich sagen. Natürlich bin ich mit dem Sieg sehr zufrieden. Damit kann man nicht rechnen gegen einen Gegner wie Deutschlandsberg. Wir haben aber gewusst, dass wir auch unsere Chancen vorfinden. Das Glück war heute auch auf unserer Seite. Spielerisch können wir mehr, doch der DSC steht nicht umsonst dort, wo er steht. Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft."

