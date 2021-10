Verrückte Schlussphase: Stadl-Paura verspielt gegen St. Anna in der Nachspielzeit den ersten Dreier!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 17:50

Am heutigen Samstagnachmittag kam es in der 14. Runde der Regionalliga Mitte zum Klingenkreuzen zwischen dem ATSV Stadl-Paura und dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen. Und dabei hätten die Stadlinger um ein Haar für eine faustdicke Überraschung gesorgt, bis in die Nachspielzeit führte der ATSV mit 3:2, doch St. Anna gelang noch der Last-Minute-Treffer in der 93. Minute. Eine rote Karte, drei Eigentore und drei späte Tore, dieses Match war nichts für schwache Nerven.

Stadl-Paura hält dagegen: 1:1 zur Pause

Die Zuseher sahen eine lebendige Anfangsphase mit dem besseren Beginn für das Tabellenschlusslicht aus dem Traunviertel: Bereits in der 11. Minute zappelte die Kugel nach einem Eigentor von St. Anna's Marko Balazic im Kasten (10.). Doch den Kocijan-Männer fiel kurz darauf die passende Antwort ein, Michael Tieber verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1-Ausgleich, hier sah Stadl-Paura's Ersatzkeeper nicht gut aus (15.). Die Süd-Ost-Steirer waren in der Folge feldüberlegen, doch gelang es ihnen nicht ein zweites Tor nachzulegen. Beim Stand von 1:1 ging es in die Pause.

Irre Schlussphase: St. Anna gelingt in der Nachspielzeit noch der Ausgleich

Auch im zweiten Durchgang übernahm St. Anna die Kontrolle und ging auf den erstmaligen Führungstreffer in diesem Match, doch noch hielt das Stadlinger Abwehrbollwerk. Nach rund einer Stunde halfen die Heimischen dann mit, Miroslav Perisic beförderte den Ball in den eigenen Kasten und verschaffte den Gästen die erstmalige Führung (60.). Doch die Moral der Hausherren stimmte an diesem Nachmittag einfach, denn die Leite-Männer kamen in der Schlussphase noch zum Ausgleich durch Argjend Iljazi, der nach einem schönen Steilpass von Baric bedient wurde (79.). Kurz danach sah der erst eingewechselte St. Anna-Kicker Aleš Štornik nach einem Torraub die rote Karte (84.). In Überzahl wurde es für die Hausherren noch besser: In der 87. Minuten zeigte der Unparteiische nach einem Foulspiel im St. Anna-Strafraum auf den Punkt, Petar Baric übernahm Verantwortung und schoss die Stadlinger ganz nahe Richtung erster Dreier. Die Gäste warfen im Anschluss alles nach vorn und tatsächlich kamen sie in der 93. Minute nach einem Verteidigungsfehler des ATSV noch zum Last-Minute-Ausgleich durch Andreas Lackner, bitter für Stadl-Paura. Kurz darauf war Schluss, der ATSV Stadl-Paura verpasst um ein Haar den ersten Saisondreier.

Johann Stöttinger (Sportlicher Leiter ATSV Stadl-Paura): ''Wir haben heute noch nicht mal mit einem richtigen Tormann gespielt, Ballango ist ohne Training eingesprungen. Heute waren zwei Eigentore dabei, am Ende hat's mit dem Sieg nicht gereicht.''

Beste/r Spieler: Argjend Iljazi, Tolga Demir (ATSV Stadl-Paura)

ATSV Stadl-Paura - USV RB Weindorf St. Anna am Aigen 3:3 (1:1)

Maximilian-Pagl-Stadion Stadl-Paura, SR Günter Messner, 50 Zuseher

ATSV Stadl-Paura: Ballango, Oduh (61. Demir), Baric, Kante (61. Iljazi), Ibanez, Valeron, Afonso (87. Benitez), Milojevic, Rafajac, Perisic, Diez



USV St. Anna: Donner, Petric, Schleich (81. N. Salamun), Tieber, L. Salamun (46. Štornik), Kobald, Weber, Balazic, Lackner, Klöckl, Muhr



Torfolge: 1:0 Marko Balazic (ET.) (10.), 1:1 Michael Tieber (15.), 1:2 Miroslav Perisic (ET.) (60.), 2:2 Argjend Iljazi (79.), 3:2 Petar Baric (87.), 3:3 Andreas Lackner (90.+3)



Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Aleš Štornik (84., USV St. Anna, Torchancenverhinderung)

Foto: Alois Huemer

Bericht: Pascal Stegemann

