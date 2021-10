Gurten sichert in letzter Minute einen Punkt bei Jungen Wikingern Ried

Details Samstag, 16. Oktober 2021 19:53

Die Jungen Wikinger Ried empfingen am Samstagabend Union Gurten. Die Favoritenrolle war nicht auszumachen. Dementsprechend verlief auch die Partie, die mit 1:1 endete. Ried dürfte mit dem Zähler nicht zufrieden sein, denn man kassierte den Ausgleichstreffer erst in der Schlussminute.

Beide Teams auf Sicherheit

Zu Beginn der Partie spielen beide Teams auf Sicherheit. Sowohl die Gurtener als auch die Rieder wollen keinen Fehler machen. So gibt es zunächst auch keine richtig guten Möglichkeiten. Mehr als Standardsituationen schauen zu diesem Zeitpunkt also nicht heraus. Die Rieder verdribbeln sich in dieser Phase meistens - durchaus schön anzusehen, aber ohne Endzweck. Ein gutes Spiel wird dem Publikum gezeigt, doch die Tore fehlen. So bleibt es auch beim 0:0 und der Schiri schickt die beiden Teams mit dem Remis auch in die Pause.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Riedern, wo sich Julian Baumgartner gleich mit einem Schuss bemerkbar macht, der Ball wird aber zur Ecke geklärt. Dann wird auch Gurten konkreter im Angriff. Daraus folgt eine Top-Chance für die Gäste, doch Jonas Wendlinger hält die Kugel. Dann versuchen es beide Trainer mit Einwechslungen, um noch einmal neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Vorerst bringt das wenig, dann zappelt das Leder aber doch im Netz, und zwar im Netz von Gurten. Baumgartner verwandelt einen Freistoß direkt zur Führung. Jetzt ist Gurten gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Gäste werfen alles nach vorne. Und tatsächlich - in der Schlussminute werden sie belohnt. Tobias Schott versenkt das Leder im Kasten und stellt auf 1:1 - gleichzeitig der Endstand.

Franz Reissegger (Sportlicher Leiter Gurten): "Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein heute, weil wir so spät noch ausgeglichen haben. Die spielerische Leistung war heute aber nicht zufriedenstellend. Da können wir mehr und müssen auch bei der Chancenauswertung besser werden. Man muss aber auch sagen, dass der Torwart der Rieder wirklich sensationell war heute und vieles verhindert hat."

