Serien-Killer: Die ''Jungwölfe'' beenden den Weizer Lauf mit einem furiosen 5:1-Sieg!

Details Freitag, 22. Oktober 2021 17:45

Zum Auftakt der 15. Runde der Regionalliga Mitte trafen am heutigen Freitagnachmittag die RZ Pellets WAC Amateure und der SC ELIN Weiz aufeinander. Und dabei beendeten die ''Jungwölfe'' den Weizer Lauf von vier Siegen am Stück, nach 90 Minuten stand ein 5:1-Sieg für die Tatschl-Schützlinge auf der Anzeigetafel. Die Partie wurde bereits im ersten Durchgang entschieden, die Wolfsberger schossen bereits zur Pause eine 3:0-Führung heraus.

Wie aus einem Guss: Drei Mal treffen die Wolfsberger ins Schwarze

Die WAC Amateure legten eine bärenstarke erste Hälfte hin, bereits in der 12. Minute gingen die Tatschl-Youngster durch einen Treffer von Paolo Jager mit 1:0 in Führung, vorbereitet wurde er per Ferse von Augustine Boakye. Den Weizern fehlte es im ersten Durchgang an den Mitteln den ''Jungwölfen'' richtig gefährlich zu werden. Anders die Hausherren: Nach rund einer halben Stunde erhöhte Augustine Boakye mit einem Schuss vom Sechzehner auf 2:0 (28.). Auch in der Folge hörten die Lavanttaler nicht auf nach vorne zu spielen und ihre spielerische Klasse aufblitzen zu lassen, keine zehn Minuten später erhöhte erneut Augustine Boakye auf 3:0 (38.). Die ''Jungwölfe'' gingen im ersten Abschnitt äußerst zielgerichtet und effizient zu Werke und dementsprechend mit einem klaren Vorsprung in die Pause.

Spannung kommt trotz des Anschlusstreffers eher nicht auf

Kurz nach Wiederanpfiff war die Partie plötzlich wieder offen, denn der Schiedsrichter sprach den Weizern einen Elfmeter zu. Dominik Weiss blieb cool und verwandelte zum 1:3-Anschlusstreffer (55.). Im weiteren Verlauf waren die Monschein-Männer darum bemüht den zweiten Treffer zu erzielen, um hier die Wolfsberger noch einmal ins Wanken zu bringen. Doch diesem Bestreben erteilten die WAC Amateure mit dem 4:1 eine Viertelstunde vor dem Ende durch einen herrlichen Weitschuss-Treffer von Joshua Steiger eine deutliche Absage (74.). Damit war endgültig alles durch, doch einen hatten die Kärntner noch auf Lager. In der 88. Minute zeigte Referee Kettlgruber ein zweites Mal auf den Punkt, dieses Mal für die Hausherren. Marcel Holzer scheiterte erst an Harrer, brachte die Kugel dann jedoch im zweiten Anlauf unter (88.). Letztlich blieb es beim souveränen 5:1-Sieg der Wolfsberger. Durch den sechsten Saisonsieg heften sich die Lavanttaler an die Fersen der Weizer, die Tatschl-Youngster rangieren nur noch einen Zähler hinter den Steirern und haben den Kontakt zur Spitzengruppe hergestellt.

Harald Tatschl (Trainer RZ Pellets WAC Amateure): ''Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Vor allem die erste Hälfte war ein Wahnsinn, wir haben super Fußball gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir es bisserl ruhiger angehen lassen, hätten aber auch da noch erhöhen können.''

Beste/r Spieler: Augustine Boakye (WAC Amateure)

RZ Pellets WAC Amateure - SC ELIN Weiz 5:1 (3:0)

Sportplatz St. Andrä, SR Rene Felix Kettlgruber, 54 Zuseher

WAC Amateure: Skubl, Jelic (86. Egarter), Tauchhammer, Veratschnig, Altersberger, Vielgut (67. Steiger), Pertlwieser, Boakye (77. Brugger), Schöfl (86. Heiden), Jager (77. Müller), Holzer



SC Weiz: Harrer, Weiss, Prskalo (77. Kober), Koca (46. Kramar), Pfeifer, Hirner, Mohr, Hasenhütl, Durlacher (46. Promitzer), Krajcer, Strobl (46. Frieser)



Torfolge: 1:0 Paolo Jager (12.), 2:0 Augustine Boakye (28.), 3:0 Augustine Boakye (38.), 3:1 Dominik Weiss (55.), 4:1 Joshua Steiger (74.), 5:1 Marcel Holzer (88.)



Foto: Gerhard Pulsinger

Bericht: Pascal Stegemann

