Gurten feiert klaren Sieg über Kalsdorf

Details Samstag, 23. Oktober 2021 18:54

Union Gurten empfing am Samstagnachmittag in der Regionalliga Mitte den SC Kalsdorf. Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie und sie wurden dieser Rolle auch gerecht. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Heimischen, die jetzt 23 Punkte auf dem Konto haben, während Kalsdorf nur 16 Zähler hat.

Druckvoller Start

Beide Teams beginnen druckvoll. Die Kalsdorfer haben optisch mehr vom Spiel. Der Gurtener Goalie muss gleich mit einer Glanzparade eingreifen und verhindert den frühen Rückstand. Gurten macht es bei der Chancenauswertung besser: Fabian Wimmleitner versenkt das Leder im Kasten - er ist nach einer Hereingabe vor dem Verteidiger und dem Torwart am Ball und spitzelt ihn ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Gurtener nachlegen, woraus aber nichts wird. Das Spiel wird dafür aber ruppiger, der Schiri muss in dieser Phase auch eingreifen und zeigt Gelbe Karten. Echte Torchancen bekommt das Publikum in der ersten Halbzeit dann nicht mehr zu sehen. Nach etwas mehr als 45 Minuten beendet der Schiri die erste Halbzeit und schickt die beiden Teams in die Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Kalsdorfern. Gurten tut sich trotz Führung schwer im Spiel nach vorne. Kalsdorf riskiert mehr und kassiert prompt das 0:2. Wieder ist es Wimmleitner, der trifft - dieses Mal nach einem Eckball. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste müssen jetzt alles nach vorne werfen, wenn es noch irgendwie mit Zählbarem klappen sollen. Anstatt des Anschlusstreffers fällt in der 73. Minute auch noch das 0:3. Jakob Kreuzer jubelt über den Treffer. In der Schlussphase machen die Kalsdorfer zwar noch das 1:3, doch die Gurtener spielen die Führung problemlos nachhause. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Franz Reisegger (Sportlicher Leiter Gurten): "Ich denke, dass der Sieg sehr verdient ist. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Leistung. Wir hätten auch mehr Tore erzielen können am Ende."

