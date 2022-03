Dank Neuzugang Imsirovic: Bad Gleichenberg gewinnt mit Glück Steirer-Derby gegen Kalsdorf!

Details Freitag, 04. März 2022 21:19

Am heutigen Freitagabend kam es in der 18. Runde der Regionalliga Mitte zum Steirer-Derby zwischen dem SC Copacabana Kalsdorf und dem TuS Bad Gleichenberg. Und dabei hatten die Gäste das Spielglück auf ihrer Seite, denn der TuS setzte sich am Ende durch den goldenen Treffer von Neuzugang Erwin Imsirovic mit 1:0 durch. Kalsdorf war mindestens auf Augenhöhe, aber nicht in der Lage einen Treffer zu erzielen.

Neuzugang Imsirovic mit dem perfekten Einstand

In den Anfangsminuten gab es keine Aufreger, beide Mannschaften waren darum bemüht erst einmal in den Rhythmus zu finden. Die erste ernstzunehmende Chance zur Führung hatte dann TuS-Neuzugang Imsirovic, der die Kugel nach einer Flanke artistisch im Fallen neben das Tor setzte (16.). Kurz darauf waren auf der anderen Seite die Hausherren dran, ein Kopfball nach einer Flanke segelte nur knapp am Bad Gleichenberger Kasten vorbei (18.). Wenig später ging Bad Gleichenberg in Führung: Nach einem Kalsdorfer Ballverlust ging es ganz schnell - Nico Fabiani kam an den Ball und bediente Erwin Imsirovic mustergültig mit einem Steckpass, der fackelte nicht lange und haute den Ball in die Maschen (26.). Zwar hatten die Kalsdorfer im ersten Durchgang etwas mehr Ballbesitz und waren spielbestimmend, doch die Eskinja-Männer kamen meist nicht in die gefährliche Zone, da die Gäste auch gut standen. Jene Versuche, die im Strafraum landeten konnten die Bad Gleichenberger mit vereinten Kräften klären, so auch kurz vor dem Pausenpfiff als ein weiter Einwurf für Gefahr im Bad Gleichenberger Strafraum sorgte. Einmal hatten die Gleichenberger Glück, weil ein Kopfball am Aluminium landete. Die Rebernegg-Elf konterte mehr und brachte die knappe Führung in die Halbzeitpause.

Pech für Kalsdorf: Aluminium verhindert zwei Mal den Ausgleich

Nach dem Pausenpfiff versuchte der SCK gleich die Schlagzahl zu erhöhen, zehn Minuten waren gespielt als Jure Volmajer die große Chance zum Ausgleich hat, doch sein Volleyschuss nach einer halbhohen Hereingabe verfehlte sein Ziel knapp (54.). Die Uhr tickte für die Gäste, doch es waren jetzt die Hausherren, die Druck aufbauten. Nur wenig später verhinderte die Querlatte bei einem Kalsdorfer Kopfball das 1:1, der SCK hätte sich den Ausgleich durchaus verdient gehabt. Die Eskinja-Männer rannten weiter vergeblich an und hielten den Druck aufrecht, doch der Ball wollte nicht im Kasten landen und so ergaben sich in der Schlussphase Räume für das Konterspiel der Gäste, zehn Minuten vor dem Ende vergab Michael Krenn die Vorentscheidung (79.). Die Kalsdorfer hatten heute definitiv das Glück nicht auf ihrer Seite, denn ein paar Minuten später verhinderte erneut das Aluminium den Einschlag nach einer Ecke (84.). In der Schlussphase warf der SCK alles nach vorne, um doch noch einen verdienten Last-Minute-Zähler zu holen, doch am Ende wollte die Kugel einfach nicht mehr in den Kasten. Der TuS Bad Gleichenberg feiert einen glücklichen, aber sehr wichtigen Dreier zum Auftakt in Kalsdorf.

Franz Schauer (Sportlicher Leiter SC Kalsdorf): "Wir haben heute zu wenige Lösungen gefunden, die zu einem Tor geführt hätten. Der Gegner geht mit seiner einzigen Chancen in Führung und mauert hinten dann zu. Ein Punkt wäre schon verdient gewesen, aber bei uns zieht es sich schon durch die ganze Saison, dass wir aus unseren Chancen keine Tore machen."

Markus Rebernegg (Trainer TuS Bad Gleichenberg): "Kalsdorf war schon die bessere Mannschaft und spielbestimmend, aber sie haben das Tor nicht gemacht. Wir hatten sehr viele Ausfälle, dafür war es es eine sehr kompakte und gute Leistung, wir haben Moral bewiesen und mit Glück die drei Punkte geholt."

Beste/r Spieler: David Kurz (TuS Bad Gleichenberg)

SC Copacabana Kalsdorf - TuS Bad Gleichenberg 0:1 (0:1)

Sportzentrum Kalsdorf, SR Bernd Eigler, 100 Zuseher

SC Kalsdorf: Waltl, Frölich, Sarac, Hajric, Smoljan, Appiah (70. Stenzel), Mihelic, Rober, Neuhold, Volmajer (70. Sunagic), Mate



TuS Bad Gleichenberg: Kurz, Fabiani, Zelko, Forjan, Imsirovic, Kaufmann, Hauptmann, Hochleitner, Sres, Krenn, Otter



Torfolge: 0:1 Erwin Imsirovic (26.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann