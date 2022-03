Gegen zehn Mann: Vöcklamarkt holt beim FC Wels den nächsten Auswärtssieg!

Details Freitag, 04. März 2022 21:54

Am heutigen Freitagabend empfing der FC Wels in der 18. Runde der Regionalliga Mitte in einem der OÖ-Derbys die UVB Vöcklamarkt. Und dabei wurden die Hausruckviertler ihrer Favoritenrolle gerecht, mit einem Mann mehr siegten die Brandstätter-Elf durch einen Taferner-Doppelpack mit 2:0. Nach einer roten Karte für Celestine Lazarus im ersten Durchgang agierten die engagierten Welser über eine Halbzeit in Unterzahl und konnten mit einem Mann weniger letztlich keine Akzente mehr setzen.

Schlechter Einstand: Neuzugang Lazarus fliegt kurz vor der Pause vom Platz

In der Anfangsviertelstunde gab es für die Zuseher nicht viele Hochkaräter zu bestaunen, denn beide Teams waren erstmal um Sicherheit bedacht. Viele umkämpfte Zweikämpfe im Mittelfeld ließen nur wenige gelungene Spielzüge zu. In der zehnten Minute gab es dann den ersten Aufreger als sich Hausherren-Keeper Gruber die Kugel selbst in den Kasten boxte, doch dem Treffer wurde aufgrund eines angeblichen Foulspiels am Tormann die Anerkennung verweigert. Auf der anderen Seite hatte dann Gabriel Awuni die große Chance auf die Führung, doch Schober parierte. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte gab es dann den zweiten Aufreger - nach einem Angriff der Gäste wusste sich Celestine Chukwuebuka Lazarus nur noch mit der Notbremse zu helfen und flog mit glatt rot vom Platz - eine tendenziell zu harte Entscheidung (42.). Die Messestädter waren fortan über eine Halbzeit in Unterzahl, brachten das 0:0 aber vorerst mal in die Pause.

Taferner-Doppelpack beschert UVB den nächsten Sieg

Nach dem Seitenwechsel versuchten die in Überzahl agierenden Gäste den Druck zu erhöhen, doch die Welser hielten tapfer dagegen. Dennoch hieß es nach weniger als einer Stunde dann 1:0 für die UVB. Nach einem Foul von Hofmeister im Welser Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Benjamin Taferner stellte sich der Verantwortung und sorgte vom Punkt für die Gästeführung (57.). Mit der Führung im Rücken ließen die Brandstätter-Männer jetzt Ball und Gegner laufen, die Messestädter steckten jedoch zu keinem Zeitpunkt hin und leisteten auch mit einem Mann weniger ordentlich Gegenwehr. Und so dauerte es bis knapp zehn Minuten vor dem Ende bis die UVB Vöcklamarkt den FC Wels vor vollendete Tatsachen stellte: Nach einem Eckball kam Benjamin Taferner an den Ball und schlenzte die Kugel von der Strafraumeck wunderbar in den Knick (78.). Damit hatten die Gäste dem FCW den Zahn gezogen, am nächsten Auswärtssieg war nichts mehr zu rütteln. Die Hausherren verkauften sich wacker über 90 Minuten, konnten in Unterzahl jedoch nicht mehr viel ausrichten. Es blieb beim 2:0-Auswärtssieg für Vöcklamarkt, die nach zwei Auftaktsiegen Stand jetzt ein Wort um den Titel mitzureden haben. Für den FC Wels bleibt auch nach dem ersten Spiel der Blick nach unten auf den Keller der Tabelle.

Shahin Faridonpur (Verteidiger FC Wels): "Der Knackpunkt war schon die rote Karte, meiner Meinung nach muss man die nicht geben. Wir waren heiß und kompakt und haben keine Chancen zugelassen. Mit einem Mann weniger haben wir versucht die Null zu halten, aber irgendwann wird's dann schwer. Nach der Führung wurde es dann noch schwerer. Und dann das 2:0, den trifft er auch nur einmal in seinem Leben so, aber so ist Fußball. Es gibt noch sehr viele Spiele und gegen Allerheiligen geht es dann schon wieder um drei Punkte."

Beste/r Spieler: Benjamin Taferner (UVB Vöcklamarkt)

FC Wels - UVB Vöcklamarkt 0:2 (0:0)

HUBER Arena FC Wels, SR Asim Basic, 400 Zuseher

FC Wels: Gruber, Lazarus, A. Bauer (76. Demirci), Pellegrini, Zümrüt, Awuni, Ketan, Hofmeister, Huskic, Faridonpur, Hadzic (46. Frühwirth)



UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Rohrstorfer, Vojvoda, Taferner (86. Lehner), Lipczinski (80. Schönegger), Cirkic, Purkrabek (90. Gerbl), Knez, Würtinger, Senkyu



Torfolge: 0:1 Benjamin Taferner (57.), 0:2 Benjamin Taferner (78.)



Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Celestine Chukwuebuka Lazarus (42., FC Wels, Torchancenverhinderung)

Foto: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Bericht: Pascal Stegemann