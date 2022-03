Verrücktes Spiel in St. Anna endet mit Allerheiligener Sieg

Details Samstag, 05. März 2022 21:08

Am Samstagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem USV St. Anna am Aigen und dem USV Allerheiligen. Damit stand eines der vielen Steirer-Derbys auf dem Programm. Die Favoritenrolle war nicht klar auszumachen. Am Ende konnten sich die Allerheiligener knapp aber doch mit 3:2 durchsetzen.

Vier Tore innerhalb weniger Augenblicke

Das Spiel beginnt gleich flott und St. Anna startet besser. Erste Möglichkeit für St. Anna: Tieber sieht, dass Soldo weit vor dem Tor steht und schießt aus 30 Meter aufs Tor. Der Ball geht fünf Meter am Tor vorbei. Kurz darauf die nächste Möglichkeit für St. Anna Sandro Schleichs Schuss kann Soldo aber halten. In der achten Minute erstmals auch Allerheiligen mit einer guten Aktion: Den gut ausgespielten Kontor vergibt Duvnjak - er schießt den Ball übers Tor. Dann ist es aber so weit: Nach einer Ecke kann St. Anna den ersten Konter verteidigen. Andre Murh kann den Ball ins Out köpflen. Allerheiligen reagiert schnell, St. Anna schläft, Duvnjak bringt den guten Stanglpass und Bernsteiner braucht den Ball nur reinschieben. Mit der Führung im RÜcken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Das Spiel geht Hin und Her. Nach etwas mehr als einer halben Stunde jubeln die Gastgeber: Nach einen guten Pass von Kobald dreht sich Tieber mit dem Ball und schießt ihn links ins untere Eck. Der Goalie macht keine gute Figur dabei. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe wieder die Allerheiligener führen. Nach dem Anschlusstreffer von St. Anna kann Allerheiligen den ersten Angriff gleich zur erneuten Führung nutzen. Wieder nur Augenblicke darauf das nächste Tor. St. Anna kann sowie Allerheiligen nach dem Anstoß den ersten Angriff zum Tor verwandeln. Tieber lupft elegant ins Tor. Dann geht es in die Pause.

Allerheiligen legt wieder vor

Die zweite Halbzeit beginnt mit der Top Chance für St. Anna: Ramminger bringt einen scharfen Pass in die Mitte - Tieber lässt den Ball durch, Kobald kommt zum Schuss, der Ball kann aber in letzte Sekunde von Bizjak geblockt werden. In der 58. Minute führen dann wieder die Gastgeber: Nach einer Ecke kommt Duvnjak im Strafraum zum Schuss und trifft zum 3:2. Dieses Mal hält die Führung, und zwar bis zum Schluss. Im weiteren Verlauf der Partie sehen die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel. In der Schlussphase noch zwei gute Aktionen von St. Anna, ehe das Spiel vorbei ist.

Christian Haas (Sportlicher Leiter St. Anna): "Es gibt sicher noch Luft nach oben. Das wissen wir - aber wir werfen die Flinte deswegen nichts in Korn. Das heutige Spiel war ein rassiges Spiel. Wir haben uns natürlich mehr erwartet aus den zwei Partien, aber wir werden konzentriert bleiben und hart weiterarbeiten. Dann schaut das die nächsten Wochen sicher anders aus."

Rene Schicker (Trainer St. Anna): "Wir haben heute eigentlich durch drei Chancen drei Tore bekommen. Das ist sehr bitter. Aber es war schon viel besser als vorige Woche."

Fotos: Richard Purgstaller