Sturm Amateure drehen Spiel gegen Spittal in Nachspielzeit

Details Sonntag, 06. März 2022 17:03

Am Sonntagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Abschluss der 18. Runde zum Duell zwischen den SK Sturm Amateuren und dem SV Spittal an der Drau. Die Jungblackies gingen als klarer Favorit in die Partie. Sie konnten letztlich zwar gewinnen, aber nur knapp mit 2:1. Damit starten die Grazer wunschgemäß in das Frühjahr und bleiben auf Platz 1.

Führung für die Gäste

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Sturm hat etwas mehr vom Spiel, kann aber nicht richtig für gute Offensivaktionen sorgen. In der 13. Minute dann ganz entgegen des Spielverlaufs das 1:0 für die Kärntner. Zukic wird nach einem schönen Spielzug ideal bedient und versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Sturm schaltet in Folge einen Gang höher. Zunächst gibt es eine strittige Situation im Spittaler Strafraum, dann ist es Strahlhofer mit einem Schuss, der aber deutlich drübergeht. Die Gäste stehen in dieser Phase kompakt und lassen wenig zu. Kurz vor der Pause dann sogar die Chance auf das 2:0 für die Spittaler, doch das Leder geht klar drüber. Dann geht es in die Kabinen.

Sturm dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Grazern, die die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten wollen. Krienzer kommt in der 54. Minute im Strafraum zum Ball, doch der Abschluss fällt zu schwach aus. Die Grazer werden in Folge immer noch offensiver und setzen den Gegner unter Druck. In der 72. Minute haben die Grazer Pech - Latte. Der Nachschuss wird vom Spittaler Goalie gehalten. Die Jungblackies setzen dann alles auf eine Karte, geben Vollgas und erzwingen Strafraumszenen. Eine dieser Szenen sorgt dann für einen Elfmeter in der 87. Minute. Krienzer versenkt das Leder zum Ausgleich. Jetzt wollen die Grazer mehr und es sollte tatsächlich noch passieren, das 2:1. Krienzer drückt das Leder in der Nachspielzeit über die Linie und die Grazer jubeln über drei Punkte.

David Tauschmann (Trainer Sturm Amateure): "Wir haben uns nicht leicht getan gegen diesen Gegner. Das muss man so sagen. Spittal wird im Frühjahr sicher noch seine Punkte machen - da bin ich überzeugt. Für unsere Moral ist der Sieg und vor allem wie er zustande gekommen ist eine super Sache."

Foto: RIPU Sportfotos