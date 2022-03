Nachtrag: Kalsdorf feiert deutlichen Sieg gegen Treibach

Details Mittwoch, 09. März 2022 08:17

Am Dienstagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem SC Kalsdorf und dem SK Treibach. Es war ein Nachtrag 17. Runde und Kalsdorf ging als Favorit in die Partie und konnte sich letztlich auch deutlich durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 4:1. Dabei stand es zur Pause noch 1:1. Erst im zweiten Durchgang zogen die Kalsdorfer davon.

Führung und Ausgleich

Das Spiel beginnt überhaupt mit besseren Treibachern. Zunächst holt Vaschauner einen guten Freistoß heraus, dann prüft Leitner den Kalsdorfer Goalie. Trotz der beiden Möglichkeiten bleibt es beim 0:0. Dann kommen auch die Gastgeber besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Ein Eckball bringt in dieser Phase nichts ein. Dann sind wieder die Gäste am Vormarsch. Richtig gefährlich werden die Treibacher aber nicht. Erst in der 23. Minute ist es passiert und es steht 1:0 für die Gäste. Vaschauner ist nach einer schönen Aktion über mehrere Stationen zur Stelle und versenkt das Leder. Das Tor hatte sich schon abgezeichnet. Kalsdorf muss jetzt mehr tun. Man nimmt jetzt mehr Risiko und als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer vor der Pause rechnet, steht es 1:1. Schöne Vorarbeit und dann Pass auf Anel Hajric, der zum 1:1 trifft. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Kalsdorf zieht davon

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Treibacher. Salenting fälscht den Ball nach einer Hereingabe unglücklich ab. Kurz darauf kommt es noch dicker. Philip Smoljan nutzt einen Abwehrfehler und trifft zum 3:1. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Treibacher versuchen es in Folge mit Einwechslungen, die neuen Schwung ins Spiel bringen sollen. Man nimmt auch mehr Risiko, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 4:1. Konrad Fröhlich ist mit einem Freistoß zur Stelle. Das 4:1. ist gleichzeitig der Endstand. Der Ausgleich Augenblicke vor der Pause und das schnelle 2:1 gleich nach Seitenwechsel hat das Spiel am Ende wohl entschieden.