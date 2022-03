Nachtrag: WAC Amateure holen 0:2 in Vöcklamarkt auf

Details Mittwoch, 09. März 2022 10:51

Am Dienstagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen UVB Vöcklamarkt und den WAC Amateuren. Es war ein Nachtrag aus der 16. Runde. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:2-Remis. Dabei führten die Oberösterreicher bereits mit 2:0 und waren auf der Siegerstraße.

Klare Führung für die Gastgeber

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Auch die Wolfsberger verstecken sich nicht und geben Gas. Trotzdem steht es nach etwas mehr als 24 Minuten schließlich 1:0 für die Gastgeber. Simon Würtinger steigt nach einer Ecke am höchsten und versenkt das Leder zum 1:0 im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Auch die Gäste geben jetzt mehr Gas und es sollte nich lange dauern, ehe sie auch Chancen vorfinden. Entgegen des Spielverlaufs steht es dann aber 2:0 für die Gastgeber. Knez trifft nach schöner Vorlage von Vojvoda zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann geht es in die Kabinen.

Gäste kommen zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit besseren Gästen, die es noch einmal wissen wollen. Man nimmt mehr Risiko. In der 60. Minute ist es so weit. Anschlusstreffer für die Gäste durch den auffälligsten Wolfsberger des heutigen Abends, Lukas Schöffl - in der Entstehung jedoch aus abseitsverdächtiger Position. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste bleiben dran und geben weiter Gas. In der 75. Minute wird der Einsatz belohnt - Paolo Jager trifft aus rund 15 Metern von halbrechter Position schön zum 2:2. Damit haben die Gäste tatsächlich ein 0:2 aufgeholt und sind drauf und dran, das Spiel sogar noch zu drehen. Es bleibt aber dabei. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.