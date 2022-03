Die nächsten Punkteverluste: Hertha Wels kommt auch gegen Kalsdorf nicht über ein Remis hinaus!

Details Freitag, 11. März 2022 22:27

In der 19. Runde der Regionalliga Mitte kam es am Freitagabend zum Duell zwischen dem WSC HOGO Hertha Wels und dem SC Copacabana Kalsdorf. Am Ende trennten sich die Kontrahenten mit einem 0:0, der WSC blieb schon wie beim 0:2-Auftakt gegen Gurten ohne eigenes Tor und hinkt jetzt sechs Punkte hinter Sturm Graz II hinterher.

Wenig Betrieb in Wels und keine Tore

Nicht sonderlich viele handfeste Chancen sahen die Zuseher im ersten Durchgang, vielmehr neutralisierten sich beide Mannschaften und die Defensivreihen ließen nur wenig zu. Etwas überraschend waren jedoch die Kalsdorfer jene Mannschaft mit denen besseren Chancen, zwei Mal tauchten die Eskinja-Männer gefährlich vor dem Herthaner Gehäuse auf, doch die Führung blieb aus. Der WSC blieb offensiv weitestgehend blass, für viel Offensivgefahr sorgten die Mannen um Sturmtank Amar Hodzic nicht gerade. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Aluminium auf beiden Seiten: Es bleibt beim 0:0

Nach dem Seitenwechsel gab es dann endlich einen Hochkaräter zu bestaunen, der Pfosten verhinderte bei einem Schuss von Stefan Holzinger den Einschlag im Kalsdorfer Kasten (58.). Doch dieser Fernschuss blieb quasi die einzige Offensivaktion im Spiel der Messestädter - verwunderlich, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Waldl-Männer bereits 32 Tore in der Liga erzielt. Auch die Kalsdorfer trafen Aluminium und waren dem Sieg insgesamt dann doch ein gutes Stück näher als die Welser. Letztlich blieb es beim torlosen Remis, das keinen der beiden Kontrahenten so richtig voran bringt. Durch die nächsten Punkteverluste im Kampf um den Titel fehlen dem WSC mittlerweile sechs Punkte auf Spitzenreiter Sturm Graz II.

Franz Schauer (Sportlicher Leiter SC Kalsdorf): "Bei Spielbeginn hätte ich gesagt, wir sind mit einem Punkt zufrieden. Nach dem Spiel muss ich sagen, dass wir eher den Sieg verdient hätten. Hertha Wels hatte keine Chance aus dem Spiel heraus, nur den Weitschuss. Wir hatten zwei schöne Chancen, haben aber das Tor auch nicht gemacht. Das Kollektiv war bei uns heute sehr gut."

Beste/r Spieler: Paul Sarac (SC Kalsdorf)

WSC HOGO Hertha Wels - SC Copacabana Kalsdorf 0:0 (0:0)

Mauth Stadion Wels, SR Stephan Orel, 221 Zuseher

WSC Hertha Wels: Gruber, Maier, Mislov, Sulimani, Fröschl (68. Gasperlmair), Hodzic (80. Kukic), Stadlmann (57. Hofstätter), Holzinger, Messing, Ried, Frank



SC Kalsdorf: Waltl, Frölich, Sarac, Hajric (66. Sunagic), Smoljan, Appiah, Mihelic, Rober, Neuhold (90.+1 Bevab), Volmajer (88. Derk), Mate



Foto: Harald Dostal

Bericht: Pascal Stegemann