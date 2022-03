Umkämpftes OÖ-Derby: Gurten zwingt Schlusslicht Stadl-Paura erst in der Schlussphase in die Knie!

Details Samstag, 12. März 2022 17:37

Am heutigen Samstagnachmittag stand in der 19. Runde der Regionalliga Mitte das OÖ-Derby zwischen dem ATSV Stadl-Paura und der Union Raiffeisen Gurten auf dem Plan. Und dabei lief es nach dem 6:0 im Hinspiel nicht so wie von vielen erwartet bzw. prognostiziert, denn Schlusslicht Stadl-Paura verkaufte sich über weite Strecken sehr teuer und hielt bis in die Schlussphase ein 1:1. Doch dann erlöste Jacub Przybylko die Gurtener mit dem Siegtreffer in der Schlussviertelstunde.

Gurten geht in Führung, Stadl-Paura hält dagegen

Die favorisierten Gurtener Gäste brauchten nicht lange, um ihrer Favoritenrolle eigentlich schnell gerecht zu werden. Nach einem Foul im Stadlinger Strafraum entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Gurten. Gurten's Top-Torjäger Fabian Wimmleitner ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und stellte auf 1:0 (4.). Doch lange waren die Heimischen nicht geschockt, vielmehr zeigten die Candic-Schützlinge eine gute Reaktion auf den Rückstand. Nur kurze Zeit später war Predrag Radovanovic nach einer Gurtener Unachtsamkeit zur Stelle und egalisierte den Spielstand (12.). In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Derby, in dem die Gurtener nicht wirklich ins Spiel fanden. Die neu zusammengewürftelte ATSV-Truppe hielt hier überraschend gegen die hoch favorisierten Gurtener mit und zeigten Kampfgeist und den einen oder anderen spielerischen Zug. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.



Przybylko fixiert spät den Gurtener Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gurtener jetzt etwas kontrollierter und spielbestimmender, doch so wirklich zwingend wurden die Madritsch-Männer vorerst nicht. Auch Stadl-Paura setzte wenig bis keine Offensivakzente, die Candic-Truppe hielt jedoch kämpferisch nach wie vor dagegen und machte der Union das Leben schwer. Langsam aber sicher zeichnete sich ein Unentschieden ab, doch in der Schlussphase entschieden die Gurtener dieses umkämpfte Spiel dann doch noch für sich: Jacub Przybylko war nach einer Wirth-Hereingabe zur Stelle und besorgte letztlich den Gurtener Siegtreffer (76.). Stadl-Paura versuchte noch einmal zum Ausgleich zu kommen, doch der Gurtener Abwehrriegel hielt und so konnte sich die Union über drei hart erkämpfte Punkte freuen. Trotz Niederlage sollte dieses Spiel dem ATSV Aufwind geben, schließlich hielt man mit einem komplett neu zusammengestellten Kader gegen die ligaerprobte Gurtener Truppe lange Zeit gut mit.



Franz Reisegger (Sektionsleiter Union Gurten): "Wir sind sehr froh darüber, dass wir noch das Tor gemacht haben. Wir sind heute nicht ins Spiel gekommen und haben unsere spielerische Linie nicht gefunden, obwohl wir gut gestartet sind. Der Platz war schwer zu bespielen und es war auch sehr windig. Das soll aber keine Ausrede sein, ich möchte auch die Leistung von Stadl-Paura nicht schmälern. Sie haben kämpferisch was gebracht und haben auch ein paar sehr gute Fußballer."

ATSV Stadl-Paura - Union Raiffeisen Gurten 1:2 (1:1)

Maximilian-Pagl-Stadion Stadl-Paura, SR Dr. Stefan Haselbruner, 150 Zuseher

ATSV Stadl-Paura: Kuzmic, Milenkovic (65. Varga), Luzin, Radovanovic, Mitrovic (81. Demir), Guluzade (65. Traore), Mandic, Kim, Quenum, Bursac (83. Adi), Im



Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer (61. Bauer), Przybylko, Wimmleitner, Wirth (85. Miletic), Schnaitter, Horner (85. Öhlböck), Zirnitzer, Burghuber



Torfolge: 0:1 Fabian Wimmleitner (4.), 1:1 Predrag Radovanovic (12.), 1:2 Jacub Przybylko (76.)



Foto: Rudi Knoll

Bericht: Pascal Stegemann