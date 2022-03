Vorübergehend an der Spitze: Der DSC klettert durch einen Auswärtssieg beim FC Wels auf Rang 1!

Details Freitag, 18. März 2022 21:44

Am heutigen Freitagabend gastierte der DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg in der 20. Runde der Regionalliga Mitte beim FC Wels. Und dabei bekamen die Zuseher eine vor allem in der ersten Hälfte sehr unterhaltsame und umkämpfte Partie zu sehen, die letztlich der DSC mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Urdl und Tisaj hatten die Meier-Elf mit 2:0 in Front gebracht, Ketan konnte per Traumtor für die Welser aus dem Nichts verkürzen. In der zweiten Hälfte fielen jedoch keine Tore und so sicherten sich die Steirer den Sieg.

Unterhaltsame erste Hälfte: DSC lässt eine höhe Führung liegen

Die Gäste aus der Steiermark waren von Beginn an im Vorwärtsgang, nach wenigen Minuten reklamierten sie ein mögliches Welser Handspiel nach einer Urdl-Ecke, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen (8.). Die Deutschlandsberger spielten weiter nach vorn und nach einer Viertelstunde markierte Urdl dann das 1:0, der Spielmacher bekam die Kugel in der Nähe des linken Strafraumecks und zirkelte sie traumhaft in den Winkel (15.). Kurz darauf erwachten auch die Heimischen, Pellegrini fand mit einem Steckpass den Lauf von Hadzic im Strafraum, doch der zimmerte den Ball aus aussichtsreicher Position drüber, das hätte der Ausgleich sein können (20.). Auf der anderen Seite schlugen dann die Meier-Männer ein zweites Mal eiskalt zu, erneut war es Urdl, dessen Heber von Wels-Keeper Gruber an die Latte gelenkt werden konnte, den Abpraller verwertete Niko Tisaj zum 2:0 (22.). Kurz darauf probierte es ein DSC-Kicker nach einem Dribbling aus der Distanz, dieses Mal konnte Gruber die Kugel wegfausten (26.). Im Minutentakt gab es jetzt Abschlüsse, nur wenig später feuerte Grubisic zwei Mal einen Distanzschuss ab, doch einmal vorbei und einmal war Gruber zur Stelle (28./31.). Die Messestädter fanden nicht so richtig in diese Partie, ganz anders die Gäste, die vor Spielwitz sprühten und immer wieder gefährliche Akzente setzen konnten. Kurz vor der Pause verhinderte das Aluminium gar das 0:3, einen Urdl-Schuss ließ Gruber abprallen, Grubisic köpfte an den Pfosten (37.). Und dann war plötzlich wie aus dem Nichts der FC Wels wieder da und verkürzte mit einem Sahne-Tor auf 1:2. Ein langer Ball in den Strafraum wurde vom DSC-Goalie aus dem Strafraum geboxt, Ketan nahm die Kugel direkt und mit vollem Risiko, der Schuss mit irrwitziger Flugkurve erwischte den linken Pfosten und ging von da ins Tor (39.). Somit waren die Messestädter zurück in diesem Match, mit einem 1:2 ging es in die Kabinen.

Grubisic trifft ein zweites Mal die Latte, DSC erobert dennoch Tabellenführung

Die Gäste machten da weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hatten - nämlich nach vorne zu spielen. Eine Flanke von rechts fand den Kopf von Grubisic, der erneut nur das Aluminium traf, dieses Mal die Latte (51.). Doch auch die Männer aus der Messestadt hatten sehr wohl die eine oder andere Chance, nach knapp einer Stunde kam es zum Strafraumgestocher im Anschluss an eine Ecke, doch mit vereinten Kräften konnte der DSC die Situation klären (64.). Die Gäste kamen ebenfalls zu weiteren Halbchancen, nach einem Eckball vom umtriebigen Urdl kam Kolar-Robnik mutterseelenallein zum Kopfball, setzte das Spielgerät jedoch drüber (73.). Den Welsern lief allmählich die Zeit davon und die Gäste konnten kontern, kurz darauf rettete Hofmeister in höchster Not gegen einen Stürmer der Gäste (75.). In der Schlussphase versuchten die Welser nochmals Druck und Risiko zu erhöhen, um zumindest einen Punkt gegen die West-Steirer zu fixieren. In der 84. Minute probierte es der eingewechselte Faridonpur mit der Brechstange aus der Distanz, doch sein Schuss war zu hoch angesetzt. Quasi im Gegenzug verpasste dann der mit nach vorne geeilte Claudio Lipp die endgültige Entscheidung, mit vereinten Kräften konnte die Welser Abwehr den Einschlag verhindern (85.). Die Deutschlandsberger bekamen einfach den Sack nicht zu, wieder nur kurze Zeit später schloss der eingewechselte Kleindienst aus der Distanz ab - knapp vorbei (88.). In der Nachspielzeit ein letzter Aufreger, denn die Heimischen bekamen einen Freistoß aus hervorragender Position zugesprochen. Alexander Bauer tratt an und schoss die Kugel neben das Tor (90.+2). Doch das sollte die letzte Gelegenheit gewesen sein, der DSC gewinnt knapper als erwartet mit 2:1 beim FC Wels und springt vorerst an die Tabellenspitze.

Philip Leitinger (Sportlicher Leiter DSC Deutschlandsberg): "Wir hätten das Spiel schon in der ersten Hälfte entscheiden müssen, dann wäre es ein ruhiger Abend geworden. Dann haben wir aus dem Nichts den Anschlusstreffer bekommen und mussten bis zum Schluss bei dem knappen Ergebnis fighten. Es war eine sehr solide Mannschaftsleistung. Wir sind froh, dass wir zumindest bis Sonntag Tabellenführer sind, das haben sich die Jungs verdient."

Shahin Faridonpur (Verteidiger FC Wels): "Die zwei Tore waren individuelle Fehler, die dann bestraft wurden. Wir kamen dann gut zurück und haben ein super Tor geschossen, was wichtig war für den Kopf kurz vor der Halbzeit. Dann kamen wir raus und haben gut dagegengehalten gegen eine spielstarke Mannschaft. Leider konnten wir uns nicht mehr belohnen, es wäre was drin gewesen, aber Deutschlandsberg hat es dann auch gut verwaltet."

Beste/r Spieler: Christoph Urdl (DSC Deutschlandsberg)

FC Wels - DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg 1:2 (1:2)

HUBER Arena FC Wels, SR DI Martin Begusch, 350 Zuseher

FC Wels: Gruber, Lazarus, Pellegrini, Awuni, Ketan, Jevtic (65. Faridonpur), Brkanovic (46. Demirci), Hofmeister, Huskic, Frühwirth (65. A. Bauer), Hadzic (80. Jigalov)



DSC Deutschlandsberg: Steinbauer, Oparenovic, Lipp, Robnik, Degen, Schroll, Urdl, Tisaj, Grubisic (75. Kleindienst), Mesaric, Grubelnik



Torfolge: 0:1 Christoph Urdl (15.), 0:2 Niko Tisaj (22.), 1:2 Engin Can Ketan (39.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann