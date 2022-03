Autsch! Gurten macht mit Sieg Weizer Fehlstart perfekt

Details Freitag, 25. März 2022 21:10

Jetzt ist der Fehlstart ins Frühjahr für den SC Weiz in der Regionalliga Mitte endgültig perfekt. Auch im dritten Spiel der Rückrunde setzte es für die Oststeirer eine Niederlage, dieses Mal gegen Union Gurten, und zwar mit 0:1. Das Bittere: Man steht inzwischen bei neun Gegentreffern im Jahr 2022 und noch keinem einzigen eigenen Treffer. Die Premiere von Neo-Trainer Jörg Schiri ging also in die Hose.

Keine Tore

Das Spiel ist lange verhalten. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste kommen nur allmählich ins Spiel. Sie riskieren wenig - wohl auch die Unsicherheit, die eine Rolle spielt vor allem auf Seiten der Weizer nach zwei Niederlagen in Folge. Richtig dicke Möglichkeiten gibt es über die gesamten 45 Minuten nicht. Nach etwa 30 Minuten nimmt die Partie schließlich Fahrt auf. Gurten übernimmt das Kommando und setzt den Gegner unter Druck. Für Tore sollte es aber nicht reichen. So geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Führung für Gurten

Die zweite Halbzeit präsentiert sich so wie die erste. Die beiden Teams sind bemüht, doch richtig gefährlich werden weder die Weizer noch die Gurtener. Nach 68 Minuten zappelt das Leder schließlich im Netz von Weiz: Mit der ersten herausgespielten Möglichkeit gehen die Gäste prompt in Führung - Fabian Wimmleitner verwertet einen Stanglpass an der zweiten Stange staubtrocken zum 1:0. Jetzt ist Weiz gefordert, wenn man die dritte Niederlage im Frühjahr abwenden will. Daraus wird aber trotz hohem Risiko der Weizer nichts. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei und Gurten nimmt die drei Punkte mit nachhause.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter Weiz): "Schade - da wäre heute mehr drin gewesen. Das muss man so sagen. Beim Gegentor waren wir leider unkonzentriert. Wir brauchen schleunigst ein Erfolgserlebnis."