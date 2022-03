Ried sichert sich in Nachspielzeit Punkt bei St. Anna

Details Samstag, 26. März 2022 20:56

Am Samstagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem USV St. Anna am Aigen und den jungen Wikingern Ried. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle konnte man aber nicht gerecht werden - zumindest vom Ergebnis her. Denn am Ende gab es ein 1:1-Remis, wobei die Rieder den Ausgleich erst in der Nachspielzeit erzielen konnten.

Keine Treffer

Nach vier Minuten schon die erste Chance für St. Anna: Ramminger schießt den Ball aus guter Position aufs Tor, der Tormann kann den Ball nur zur Ecke klären. Die darauffolgende Ecke geht zu Tieber - der schießt den Ball volley auf das Tor, der Ball geht jedoch ins Out. Die Heimischen dominieren die Anfangsphase. Es fehlt aber trotz einiger Chancen das Tor. Nach 20 Minuten der erste Schuss von Ried - Diomande bekommt einen hohen Ball, den versucht er volley zu schießen, der Ball geht jedoch weit übers Tor. Dann wieder die Gastgeber: Nach einem Eckball kommt Sundl zum Kopfball, er kann dem Ball aber nicht den nötigen Druck mitgeben - somit hat Wendlinger kein Problem mit dem Kopfball und kann ihn einfach fangen. Dann gleich drei gute Aktionen der Rieder: Zunächst versucht es Diomande mit einem Schuss, dann nach einer guten Ecke und dann per Freistoß, doch das Leder will nicht ins Tor. So vergeht die erste Halbzeit und der Schici schickt die beiden Teams mit dem 0:0 auch in die Pause.

Ausgleich in letzter Sekunde

Die zweite Halbzeit beginnt etwas verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber trauen sich richtig nach vorne zu spielen. In der 59. Minute eine Riesenchance für Ried - nach einer Flanke von rechts kommt im Strafraum ein Ried-Spieler völlig frei zum Schuss - Glück für St. Anna, dass der Ball übers Tor geht. St. Anna macht es kurz darauf besser: Nach einen Ballgewinn in der gegnerischen Spielhäfte geht es ganz schnell, Lackner spielt einen Laufpass auf Tieber und der nutzt all seine Erfahrung und schießt zum völlig verdienten 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, während Ried jetzt riskieren muss, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Der sich daraus ergebende Raum für St. Anna ergibt eine Top-Chance: Nach einem Pass im Strafraum von Weber auf Muhr schießt dieser den Ball mit seinen schwachen linken Fuß am Tor vorbei. Dann wieder eine Riesenchance auf das 2:0 nach einen Kontor. Thurner-Seebacher mit einem Pass auf Lackner, der lässt den Ball durch zu Kobald und der zieht das rechte obere Eck an, der Ball geht jedoch übers Tor. Die Rieder werfen in der Schlussphase alles nach vorne und das Risiko wird tatsächlich belohnt. In der Nachspielzeit drücken die Gäste das Leder über die Linie und sichern so einen Punkt. Nach einen Freistoß - getreten von Schlussmann Wendlinger - kommt Hingsamer irgendwie zum Abschluss und erzielt damit mit einem Lucky Punch das 1:1. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.

Christian Haas (Sportlicher Leiter St. Anna): "Der Ausgleich in letzter Sekunde tut sehr weh. Wir haben uns viel vorgenommen und hätten gemäß den Tormöglichkeiten auch gewinnen müssen. Wie gesagt, es ist sehr bitter. Gerade zu Hause für unsere Fans wäre der Sieg sehr schön gewesen."