Sturm nach 4:0-Machtdemonstration in Allerheiligen jetzt fünf Punkte voran

Details Dienstag, 29. März 2022 22:11

Am Dienstagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Nachtrags-Duell der 21. Runde zwischen USV Allerheiligen und den SK Sturm Amateuren. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch mehr als gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:0-Auswärtssieg, der einen Machtdemonstration gleichkommt. Aufgrund der Niederlage des DSC gegen Gleisdorf liegen die Grazer jetzt bereits mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Ausgeglichen und keine Tore

Dabei ist die Begegnung in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften sind bemüht, echte Großchancen finden aber weder die Gastgeber noch die Gäste vor. Das Spiel ist insgesamt umkämpft und es gibt auch das eine oder andere Foul. Für Tore reicht es im ersten Durchgang aber nicht. So endet der erste Abschnitt auch mit 0:0. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Sturm dreht auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Nach 50 Minuten ist es Paul Komposch, der nach einer Ecke am höchsten steigt und zum 1:0 einköpft. Mit der Führung im Rücken wollen die Grazer nachlegen, was auch gelingt. Martin Krienzer trifft in der 58. Minute zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Allerheiligen ist gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Allerheiligener werfen alles nach vorne und kassieren prompt im Konter das 0:3. Christoph Lang ist erfolgreich. Lang macht in der Nachspielzeit schließlich auch noch das 4:0 für die Jungblackies, die kurz darauf über drei Punkte jubeln.

Thomas Hösele (Trainer Sturm Amateure): "Nach einer umkämpften, ausgeglichenen ersten Halbzeit war mit dem 1:0 durch Komposch der Bann gebrochen! Danach spielten unsere Jungs befreit auf und konnten am Ende einen mehr als verdienten Sieg einfahren!"