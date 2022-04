Sechster Sieg in Serie: Gurten entscheidet auch das OÖ-Derby gegen Vöcklamarkt für sich!

Details Freitag, 01. April 2022 21:05

Am heutigen Freitagabend kam es in der 22. Runde der Regionalliga Mitte zum OÖ-Derby zwischen der Union Raiffeisen Gurten und der UVB Vöcklamarkt. Und dabei konnten sich die Gurtener behaupten und durch einen frühen Przybylko-Doppelpack den nächsten Dreier fixieren. Durch den sechsten Sieg in Folge sind die Innviertler vorübergehend auf Platz zwei zu finden.

Gurtener Blitzstart: Przybylko trifft doppelt - Vöcklamarkt verkürzt

Gurten erwischte den perfekten Start in dieses Derby, bereits in der vierten Minute verwertete der völlig frei stehende Jacub Przybylko eine Wimmleitner-Hereingabe von links zur frühen Hausherren-Führung. Die Union war das klar spielbestimmende und bessere Team in der Anfangsphase, nur wenig später war es erneut Jacub Przybylko, der nach einem Freistoß von der halbrechten Seite zum 2:0 traf und so den frühen Doppelpack schnüren konnte (12.). Die Gäste liefen also nach weniger als 20 Minuten einem doppelten Rückstand hinterher und so taten sich die Brandstätter-Männer schwer nach diesen Nackenschlägen ins Spiel zu finden. Die Gurtener blieben im Vorwärtsgang, Vöcklamarkt hatte im ersten Durchgang primär in der Defensive zu tun. Doch nach rund einer halben Stunden fingen sich die Hausruckviertler und verkürzten auf 1:2: Vojvoda gab den Chip-Ball in den Strafraum in Richtung Knez, doch der verpasste. Am hinteren Pfosten kam Paul Lipczinski an die Kugel und schob sie rein - Anschluss (33.). Zum Ende der ersten Hälfte waren es dann wieder die Heimischen, die den Ausbau der Führung verpassten. Erst wurde Horner's Schuss im Strafraum im letzten Moment von einem UVB-Abwehrmann abgewehrt, dann schoss Przybylko die Kugel nach einem Eckball knapp drüber (42./43). Mit einer knappen Hausherren-Führung ging es in die Pause.

Vöcklamarkt kommt nicht mehr zum Ausgleich, Gurten siegt erneut

Kurz nach Wiederbeginn war es Gurten's Dominic Bauer, der die gute Gelegenheit zum 3:1 hatte, doch Schober war auf dem Posten (46.). In der Folge blieb es eng und umkämpft, doch Gurten hatte weiter mehr vom Spiel. Nach rund einer Stunde versenkte Bauer die Kugel nach einer Hereingabe dann zum vermeintlichen 3:1 im Kasten, doch der Gurtener hatte aus Abseitsposition getroffen (60.). Die Vöcklamarkter reagierten und gingen in der Schlussphase höheres Risiko, um wenigstens einen Zähler mitzunehmen. Dies ergab natürlich Räume für die Hausherren, in der 77. Minute probierte es Jakob Horner im Anschluss an eine Ecke mit einem Distanzschuss, doch knapp vorbei. In den Schlussminuten schlugen die Gäste nur mehr hohe Bälle in die Spitze, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Gurten siegt ein sechstes Mal in Folge und übernimmt damit zumindest vorübergehend die Rolle als ärgster Verfolger von Sturm Graz II.

Franz Reisegger (Sportlicher Leiter Union Gurten): "Wir haben in den ersten 20 bis 25 Minuten ganz starken Fußball gespielt und die Tore gemacht. Der Anschlusstreffer war von Vöcklamarkt gut gemacht, kam aber aus dem Nichts. Wir haben dann bis zur Halbzeit gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden. Es war ein sehr rassiges Derby auf gutem Niveau. Vöcklamarkt hat in der zweiten Halbzeit richtig Gas gegeben, aber sie hatten keine zwingenden Chancen. Bis zum Schluss war es dann spannend."

Beste/r Spieler: Jacub Przybylko, Jakob Horner (Union Gurten)

Union Raiffeisen Gurten - UVB Vöcklamarkt 2:1 (2:1)

Park21-Arena Gurten, SR Philipp Maier, 550 Zuseher

Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer (84. Brozik), Przybylko (79. Moser), Wimmleitner, Wirth (68. Öhlböck), Schnaitter, Horner, Zirnitzer (68. Kienberger), Burghuber



UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Gaugger, Vojvoda, Taferner, Lipczinski, Purkrabek, Knez, Gerbl (87. Hochreiter), Preiner, Senkyu



Torfolge: 1:0 Jacub Przybylko (4.), 2:0 Jacub Przybylko (12.), 2:1 Paul Lipczinski (33.)



Foto: Reinhard Schröckelsberger

Bericht: Pascal Stegemann