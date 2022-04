Hausaufgaben erledigt: Favorisierte Bad Gleichenberger schlagen Stadl-Paura mit 4:0!

Details Samstag, 02. April 2022 17:38

In der 22. Runde der Regionalliga Mitte stand am heutigen Samstagnachmittag die Partie TuS Bad Gleichenberg gegen den ATSV Stadl-Paura auf dem Plan. Und dabei wurden die Steirer ihrer Favoritenrolle letztlich gerecht, am Ende siegten die Rebernegg-Männer deutlich mit 4:0. Die Partie war bereits zur Halbzeit entschieden, denn drei Tore gelangen dem TuS bereits im ersten Abschnitt.

Klare Bad Gleichenberger 3:0-Führung zur Pause

Im ersten Durchgang versuchten die Gäste aus Stadl-Paura wirklich alles, um gegen die favorisierten Hausherren zu bestehen. Und tatsächlich kamen die Traunviertler durchaus zu Gelegenheiten, doch gleichzeitig standen sie hinten nicht sicher. Und das wusste Bad Gleichenberg auszunutzen. Bereits in der 5. Minute verwandelte Michael Hochleitner nach einem Foul an Stuber-Hamm einen Elfmeter zur frühen Führung, nach knapp 20 Minuten erhöhte Erwin Imsirovic auf 2:0 (20.). Spätestens damit war das Kräfteverhältnis etabliert und die Weichen auf Sieg gestellt, nach einer halben Stunde erzielte Leo Kaufmann nach einem Forjan-Freistoß per Abstauber den dritten Treffer (28.). Die Stadlinger waren zwar sehr bemüht, leisteten sich hinten aber dann doch zu viele Fehler. Mit einer klaren 3:0-Führung für den TuS ging es in die Pause.

Kaufmann setzt den Schlusspunkt

Auch im zweiten Durchgang sahen die Zuseher eine Partie, in der der ATSV durchaus gute Offensivaktionen zu verzeichnen hatte, doch ein Treffer gelang der Candic-Elf vorerst nicht. Auch Bad Gleichenberg hätte nach dem Seitenwechsel auf 4:0 erhöhen können, dies wäre wohl die endgültige Entscheidung gewesen. Und so ging es bis zum Schluss rauf und runter, die klare Führung der Heimischen geriet jedoch nie in Gefahr, in der Nachspielzeit setzte erneut Kaufmann nach einer Forjan-Flanke mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (90.+2). Bad Gleichenberg feiert einen letztlich ungefährdeten Sieg gegen das Schlusslicht aus Stadl-Paura, das sich phasenweise zwar gut verkaufte, am Ende dann doch vier Gegentreffer schlucken musste.

Markus Rebernegg (Trainer TuS Bad Gleichenberg): "Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Es war ein Pflichtsieg und die sind nicht immer ganz einfach. Wir hatten einen guten Spielverlauf und haben relativ schnell mit 3:0 geführt und es dann nach Hause gebracht."

Taner Ari (Co-Trainer ATSV Stadl-Paura): "Wenn du mit so einem billigen Elfmeter anfängst, dann hast du keine Chance hier in Bad Gleichenberg. Wir haben verdient verloren, hätten aber trotzdem ein bis zwei Tore machen müssen in der zweiten Halbzeit. Ich gratuliere dem Gegner zu den drei Punkten."

Beste/r Spieler: Leonhard Kaufmann, Gregor Zelko (TuS Bad Gleichenberg)

TuS Bad Gleichenberg - ATSV Stadl-Paura 4:0 (3:0)

Bad Gleichenberg Arena, SR Philip Gadler, 200 Zuseher

TuS Bad Gleichenberg: Bartosch, Fabiani, Zelko (66. Hauptmann), Forjan, Köpf (79. Trummer), Kaufmann, Hochleitner, Krenn, Otter (66. Kohlfürst), Imsirovic, Stuber-Hamm



ATSV Stadl-Paura: Kuzmic, Seosolo, Ari, Im, Radovanovic (68. Adi), Mitrovic, Traore (76. D. Kim), Mandic, Luzin (46. Varga), Quenum, Lee (46. G. Kim)



Torfolge: 1:0 Michael Hochleitner (5.), 2:0 Erwin Imsirovic (20.), 3:0 Leonhard Kaufmann (28.), 4:0 Leonhard Kaufmann (90.+2)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann