Gleisdorf gibt gegen WAC Amateure 3:0 aus der Hand

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem FC Gleisdorf 09 und den WAC Amateuren. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:3-Remis. Die Gleisdorfer lagen überhaupt schon mit 3:0 voran, mussten sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen.

Gleisdorf gibt Gas

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Heimischen. Nach nur sieben Minuten steht es 1:0 für die Gleisdorfer. Glanznig versenkt den Ball per Kopf nach einem Freistoß im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt, denn auch die Wolfsberger kommen dann besser ins Spiel. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Gäste dem Ausgleich immer näher kommen, steht es 2:0 für die Gleisdorfer. Berger macht das Tor - er bleibt eiskalt. Nur drei Minuten später ist der Doppelschlag perfekt. Christian Berger ist wieder zur Stelle. Damit dürfte die Partie wohl entschieden sein. Doch die Angelegenheit wird in Folge verrückt. Plötzlich verkürzen die Wolfsberger innerhalb von drei Minuten auf 2:3. Steiger trifft mit einem Schuss aus 20 Metern nach Vorlage von Vielgut, Egger knallt das Leder ebenfalls satt unter die Latte. Es ist wieder Spannung drin - unfassbar! Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Später Ausgleich

Die zweite Halbzeit ist etwas gemächlicher. Die beiden Mannschaften scheinen ihr Pulver verschossen zu haben. Wolfsberg wird dann immer offensiver und riskiert mehr. n der 76. Minute rettet noch die Latte für Gleisdorf, in der Nachspielzeit - also als schon niemand mehr mit einem sechsten Treffer rechnet, zappelt das Leder im Netz von Gleisdorf. Armin Karic drückt das Leder über die Linie und sichert so einen Punkt für die Kärntner. Kurz darauf ist das Spiel nämlich vorbei.

Thomas Böcksteiner (Trainer Gleisdorf): "Natürlich sind wir nicht glücklich über das Ergebnis, weil man mit einer 3:0-Führung eigentlich gewinnen sollte. Aber es hat eben jedes Fußballspiel seine Geschichte. Wir haben gewusst, dass wir den Gegner beschäftigen müssen. Das ist uns gleich zu Beginn sehr gut gelungen. Dann schießt der Gegner ein Weitschusstor und ist wieder im Spiel. Wir hatten leider auch wieder viele Ausfälle. Das soll keine Ausrede, aber unzufrieden sind wir der spielerischen Leistung nicht."