Spielabbruch beim Stand von 2:1: Schneechaos im Kärntner Derby zwischen Treibach und Spittal!

Details Samstag, 02. April 2022 18:41

In einem der Kärntner Derbys gastierte der SV Sportastic Spittal/Drau am heutigen Samstagnachmittag in der 22. Runde der Regionalliga Mitte beim SK Treibach. Leider konnte das Match aufgrund von starkem Schneefall nicht beendet werden und wurde beim Stand von 2:1 für Treibach nach gut einer Stunde abgebrochen. Vaschauner und Höberl hatten für die Hausherren genetzt, für Spittal traf Zukic. Wann und inwiefern das Spiel wiederholt wird, bleibt abzuwarten.

Heißer Tanz im Kärntner Derby: Treibach führt nach 45 Minuten knapp

Die Heimischen fanden deutlich besser in dieses Derby, nach einer Viertelstunde war es Treibach-Kapitän Kevin Vaschauner, der seine Farben nach einer schönen Kombination mit 1:0 in Front brachte (12.). Auf der anderen Seite meldete sich erstmals auch der SVS zu Wort, doch die große Chance zum Ausgleich blieb ungenutzt (24.). Die Treibacher waren zielstrebiger, zwei Minuten später versuchte es Moritz Leitner mit einer Einzelleistung, doch knapp vorbei (26.). Nur wenige Minuten später fiel dann der zweite Treffer, nach einem Standard war Philipp Höberl nach Vorarbeit von Wachernig zur Stelle und besorgte das 2:0 (28.). Doch die Spittaler hatten schnell die passende Antwort parat, nur kurze Zeit danach verkürzte Seid Zukic für Spittal auf 1:2 (30.). Dann hatten die Gäste Glück als ein Schuss von Leitner nur das Aluminium traf, kurz vor dem Halbzeitpfiff verhinderte dann Haimburger das 1:3 gegen Pippan (40./45.). Mit einer knappen Treibacher Führung ging es in die Kabinen.

Schneechaos sorgt für Spielabbruch nach rund einer Stunde

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein wahres Schneetreiben, vom Grün des Rasens war bald nichts mehr zu sehen. Unter diesen erschwerten Bedingungen setzten die beiden Derby-Gegner das Match fort, nach gut einer Stunde reagierte Hausherren-Keeper Böck gut und verhinderte den Ausgleich (62.). Auf der anderen Seite vergaben die Treibacher quasi im Gegenzug den Sitzer und damit die Gelegenheit zur Vorentscheidung. Dann hatte Referee Christof Leitner genug gesehen bzw. genau das Gegenteil, denn aufgrund des starken Schneefalls und der widrigen Bedingungen unterbrach der Unparteiische die Partie. Obwohl fleißige Helferlein versuchten den Platz von den gröbsten Schneemassen zu befreien, konnte das Spiel am Ende nicht fortgesetzt werden und wurde vom Schiedsrichter abgebrochen. Voraussichtlich dürfte das gesamte Spiel wiederholt werden, was natürlich bitter für den SK Treibach ist, der in diesem wichtigen Match in Front lag.

SK Treibach - SV Sportastic Spittal/Drau -:- (2:1)

Turnerwald-Stadion Treibach, SR Christof Leitner, 234 Zuseher

SK Treibach: Böck, Höberl, Salentinig, Käfer, Pippan, Vaschauner, Wachernig, Muharemovic, Leitner, Hude, Primusch



SV Spittal/Drau: Haimburger, Stajev, Pingist, Oberwinkler, Zukic, Hutter, Clementschitsch, Vrebac, Fillafer, Keric, Zurga



Torfolge: 1:0 Kevin Vaschauner (12.), 2:0 Philipp Höberl (28.), 2:1 Seid Zukic (30.)



Foto: SK Treibach

Bericht: Pascal Stegemann