Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Der FC Wels erkämpft sich einen wichtigen Heimdreier gegen St. Anna!

Details Freitag, 01. April 2022 21:38

Am heutigen Freitagabend empfing der FC Wels in der 22. Runde der Regionalliga Mitte den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen. Und dabei gelang es den Welsern dem Favoriten aus der Steiermark die Stirn zu bieten, am Ende erkämpfte sich die Schatas-Elf einen knappen 1:0-Sieg, den goldenen Treffer markierte Tobias Pellegrini nach knapp einer Stunde.

Wenig Chancen und keine Tore in Wels

Die Gäste aus der Steiermark waren zu Beginn das optisch spielbestimmende Team, doch Großchancen gab es in der Anfangsphase kaum zu vermelden. In der 14. Minute tauchte dann Kobald vor dem Welser Kasten auf, doch sein scharfer Distanzschuss konnte von Gruber pariert werden. Ansonsten taten sich beide Mannschaften schwer, richtige Torchancen zu kreieren. Vielmehr spielte sich vieles im Mittelfeld ab und die beiden Kontrahenten neutralisierten sich. Auch dem FC Wels gelang es im ersten Durchgang nicht so wirklich offensive Durchschlagskraft zu entwickeln. Kurz vor der Pause dann doch einmal eine gefährliche Aktion von St. Anna: Eine Flanke segelte in den Gefahrenbereich, doch der Flugkopfball landete knapp neben dem Kasten (40.). Doch das war es dann auch, nach 45 Minuten trennten sich St. Anna und der FC Wels leistungsgerecht mit einem torlosen Remis.

Pellegrini sorgt für den einzigen Treffer des Abends

Nach Wiederanpfiff waren es die Gäste, die der Führung sehr nahe waren. Wels-Verteidiger Lazarus produzierte einen unnötigen Ballverlust, doch Gruber bügelte den Schnitzer seines Vordermanns mit einer starken Parade beim 1-gegen-1 wieder aus (48.). Nach gut einer Stunde meldeten sich auch die Hausherren in der Offensive mal zu Wort, doch der Abschluss von Pellegrini fiel letztlich zu mittig aus (61.). Selbiger machte es nur wenig später deutlich besser, nach einem unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung eroberte Huskic die Kugel und spielte sie Pellegrini in den Lauf, dieser brachte die Kugel zum vielumjubelten 1:0 im Kasten unter (63.). In der Folge versuchten die Gäste den Druck zu erhöhen und tatsächlich hatten die Welser in der Schlussphase Glück als die Querlatte bei einem Freistoß den Ausgleich verhinderte (80.). Kurz darauf sah St. Anna's Sebastian Weber nach einem taktischen Foul die Ampelkarte und wurde des Feldes verwiesen (84.). Mit einem Mann mehr brachten die Welser den knappen Vorsprung über die Zeit, in der Nachspielzeit vergab Bauer sogar das 3:1 (90.+1). Dennoch reichte es am Ende, mit einer kämpferisch einwandfreien Leistung holen die Welser einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf und springen vorübergehend auf Platz 14.



Juan-Francisco Bohensky (Sportlicher Leiter FC Wels): "In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe mit je einer Chance auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte haben dann wir den Ton angegeben, die Taktik des Trainer ging heute voll auf und der Sieg ist verdient."

Beste/r Spieler: Tobias Pellegrini, Elvir Huskic (FC Wels)

FC Wels - USV RB Weindorf St. Anna am Aigen 1:0 (0:0)

HUBER Arena FC Wels, SR Günter Messner, 200 Zuseher

FC Wels: Gruber, Lazarus, A. Bauer, Pellegrini, Awuni, J. Bauer (78. Piermayr), Ketan (85. Jevtic), Hofmeister, Huskic, Faridonpur, Hadzic (78. Demirci/85. Frühwirth)



USV St. Anna: Donner, Petric, Tieber, Kobald, List, Weber, Ramminger, Sundl (46. L. Salamun), Lackner (86. Pfleger), Klöckl (73. Thurner-Seebacher), Muhr



Torfolge: 1:0 Tobias Pellegrini (63.)



Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Sebastian Weber (USV St. Anna am Aigen, 84., wiederholtes Foulspiel)

Foto: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Bericht: Pascal Stegemann