Bei Schirgi-Rückkehr: Weiz kassiert in Kalsdorf vierte Pleite in Serie

Details Samstag, 02. April 2022 01:13

Der SC Kalsdorf empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte den SC Weiz. Ein Favorit war nicht klar auszumachen, für Weiz-Trainer Jörg Schirgi war es aber die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Diese Rückkehr brachte für die Oststeirer aber auch im vierten Spiel der Rückrunde nichts Zählbares. Es setzte eine 1:2-Niederlage und damit ein Abrutschen der Oststeirer in der Tabelle auf Rang 12. Man hat jetzt gleich viele Punkte wie Kalsdorf - generell stehen vier Teams gerade bei 27 Punkten.

Führung für Weiz

Dabei beginnt das Spiel nach Wunsch der Weizer, die die Unsicherheit der letzten Wochen abgelegt zu haben scheinen. Nach 13 Minuten zappelt das Leder schließlich auch im Kalsdorfer Tor. Lukas Hirner zieht aus der Distanz ab und das Leder landet im langen Eck - schöner Treffer. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird, denn auch Kalsdorf kommt dann besser ins Spiel. Für weitere Treffer sollte es aber weder auf der einen noch auf der anderen Seite reichen. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit knappen Weizer Führung in die Pause.

Kalsdorf dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Kalsdorfern, die es noch einmal wissen wollen: Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt. Jure Volmajer zieht nach innen und bringt das Leder aus der Distanz im langen Eck unter. Damit ist wieder alles offen und die Kalsdorfer bleiben am Drücker. In der 68. Minute ist das Spiel gedreht. Anel Hajric ist zur Stelle und lässt der Abwehr keine Chance. Unglaublich, dass Weiz das Spiel innerhalb weniger Minuten aus der Hand gibt. Die Weizer versuchen zwar noch mit Einwechslungen das Ruder herumzureißen, doch es bleibt beim Sieg der Kalsdorfer.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter Weiz): "Wir haben uns heute um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht. Ein Sieg wäre heute möglich gewesen. Dass wir das Spiel innerhalb weniger Minuten so aus der Hand geben, ist bitter. Wir müssen das Ruder schleunigst herumreißen."