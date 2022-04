Zurück auf der Siegerstraße: Vöcklamarkt gibt sich gegen Kalsdorf absolut keine Blöße!

Details Freitag, 08. April 2022 21:53

Im Zuge der 23. Runde der Regionalliga Mitte trafen am heutigen Freitagabend die UVB Vöcklamarkt und der SC Copacabana Kalsdorf aufeinander. Und dabei schafften es die Hausruckviertler ein weiteres Heimspiel zu gewinnen, am Ende stand durch zwei Doppelpacks von Franko Knez bzw. Hinata Senkyu ein klarer 4:0-Sieg auf der Anzeigetafel. Durch den elften Saisonsieg bleiben die Hausruckviertler weiter oben dran, Kalsdorf muss sich weiter nach unten orientieren.

Knez bringt Vöcklamarkt mit dem Pausenpfiff in Front

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften ab und sie waren darum bemüht erst einmal Sicherheit in die eigenen Reihen zu bringen. Nach rund 20 Minuten nahm die Partie jedoch an Fahrt auf und es waren die Hausherren, die ganz klar den Ton angaben. Die Brandstätter-Elf hatte nicht nur die Spielkontrolle, sondern auch das deutliche Chancenplus. Ein ums andere Mal musste Kalsdorf-Keeper Waltl den Einschlag verhindern, eine gute Handvoll erstklassiger Möglichkeiten ließen die Hausruckviertler im ersten Durchgang aus. Und so dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff bis es das erste Mal klingelte. Einen Freistoß aus dem Halbfeld verlängerte Franko Knez zur verdienten Vöcklamarkter Führung ins Kalsdorfer Tor (45.+1). Diesen knappen Vorsprung brachten die Brandstätter-Männer in die Halbzeitpause.



Knez und Senkyu schnüren Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel wollten die Hausherren die Gäste gleich vor vollendete Tatsachen stellen und dies gelang auch: Nach gut einer Stunde sorgten die UVB-Männer für die Vorentscheidung - ein feiner Distanzschuss von Hinata Senkyu schlug unhaltbar im Winkel ein (64.). Damit war die Partie durch, den Kalsdorfern war der Zahn gezogen und so schnürten sowohl Franko Knez als auch Hinata Senkyu den Doppelpack in der Schlussphase, erst traf Knez per Elfmeter, dann netzte Senkyu ein zweites Mal ein (83./87.). Dies war gleichzeitig auch der Schlusspunkt - Vöcklamarkt feiert einen unter dem Strich ungefährdeten Heimdreier gegen Kalsdorf und hält damit den Anschluss an die Spitzengruppe.

Jürgen Brandstätter (Trainer UVB Vöcklamarkt): "Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir hatten schon in der ersten Hälfte fünf Hochkaräter. Meine Mannschaft hat heute sehr guten Fußball gespielt, wir haben diese Woche viele Details ausgearbeitet und die Umsetzung ist uns geglückt. Es freut mich für die Mannschaft, dass wir auch mal viele Tore geschossen haben."

Beste/r Spieler: Hinata Senkyu, Franko Knez (UVB Vöcklamarkt)

UVB Vöcklamarkt - SC Copacabana Kalsdorf 4:0 (1:0)

BLACK CREVICE-Stadion Vöcklamarkt, SR Ing. Isa Simsek, 200 Zuseher

UVB Vöcklamarkt: Schober, Rohrstorfer, Pointner (88. Hüttmaier), Vojvoda (53. Hochreiter), Taferner, Lipczinski, Purkrabek, Knez, Preiner, Würtinger, Senkyu (90. Schönegger)



SC Kalsdorf: Waltl (46. Le. Tafolli), Bevab, Pfeiler, Sarac, Smoljan, Appiah (86. Li. Tafolli), Mihelic, Rober, Wolf (77. Hodzic), Neuhold, Sunagic



Torfolge: 1:0 Franko Knez (45.+1), 2:0 Hinata Senkyu (64.), 3:0 Franko Knez (83.), 4:0 Hinata Senkyu (87.)



Foto: Reinhard Schröckelsberger

Bericht: Pascal Stegemann