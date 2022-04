Gleisdorf dreht Spiel in St. Anna und holt drei Punkte

Details Sonntag, 10. April 2022 10:03

Am Samstagabend kam es in der 23. Runde in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem USV St. Anna am Aigen und dem FC Gleisdorf 09. Ein Favorit war nicht auszumachen, da beide Teams vor der Partie gleich viele Punkte auf dem Konto hatten. Am Ende konnten sich die die Gleisdorfer knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen.

Führung für Gleisdorf

Gleisdorf startet stärker in die Partie und setzt den Gegner unter Druck. Zettl und Donner vergeben in dieser Phase. In der 18. Minute dann auch eine Chance für St. Anna: nachdem Tieber einen hohen Ball mit dem Kopf verlängert, kann Salamun den Ball schnell hoch auf Kobald spielen, der versucht die Kugel per volley ins Tor zu schießen, der Ball geht aber knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug eine Chance für Gleisdorf: Nachdem Radl einen Stanglpass in die Mitte spielt, verpasst Berger den Ball knapp. Glück für St Anna, dass es noch immer 0:0 steht. Dann ein Freistoß von St. Anna, doch Gleisdorf-Goalie Lipovac kann den Ball überragend klären. Dann die Riesenchance für Gleisdorf: Zettl kommt aus guter Position zum Abschluss, aber er trifft den Ball nicht richtig und so geht der Ball ins Out. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es 1:0 für St. Anna: Nach einer tollen Flanke auf dem ersten Pfosten von Muhr kann Tieber den Ball versenken und erzielt damit kurz vor der Halbzeit die 1:0-Führung für St. Anna. Dann geht es in die Kabinen.

Gleisdorf dreht Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern. Gleich auch die erste Chance für St. Anna nach einer Flanke von Kobald - der Abwehrspieler von Gleisdorf kann den Ball nicht richtig klären und so kommt Tieber zum Abschluss, aber er trifft den Ball nicht richtig und so geht der Ball ins Out. Dann plötzlich der Ausgleich: Nach einem Stanglpass von rechts kann Schloffer den Ball über die Linie drücken. Kurz darauf haben die Gleisdorfer das Spiel gedreht: Nach einer Ecke kann St. Anna den Ball zunächst klären, aber nicht gut genug. Schloffer kann den Ball von der rechten Seite in den Strafraum flanken und so kommt Berger zum Kopfball und erzielt so die Führung für Gleisdorf. Jetzt ist St. Anna gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man riskiert mehr und wirft alles nach vorne. Kobald flankt den Ball auf Tieber, der probiert es per Kopfball, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. In der Schlussphase schwächen sich die Gleisdorfer, indem Manuel Suppan wegen Kritik die Gelb-Rote Karte kassiert. Das Unterzahlspiel kommt aber zu spät aus Sicht der Gastgeber - Goalie Donner muss sogar noch mit einer Riesenparade das 1:3 verhindern, ehe der Schiri abpfeift.