Sturm lässt auch gegen Gleisdorf nichts anbrennen

Details Sonntag, 24. April 2022 20:49

Die SK Sturm Amateure trafen am Sonntagnachmittag zum Abschluss der 26. Runde in der Regionalliga Mitte auf den FC Gleisdorf 09. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Grazer, die damit weiter mit Volldampf Richtung Meistertitel brausen.

Führung für Sturm

Die Gäste gehen überraschend druckvoll an die Sache heran. Sturm tut sich hingegen noch etwas schwer - trotzdem sollte es nicht lange dauern, ehe es 1:0 für Sturm steht. Nach sieben Minuten ist es passiert. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Sandro Schiendl steht goldrichtig und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gleisdorfer wirken geschockt. Sie hatten sich viel für das Spiel vorgenommen, jetzt braucht es aber schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde eine neue Taktik. In Folge verwalten die Grazer die Führung und es geht mit dem 2:0 auch in die Pause.

Ausschluss bei Gleisdorf

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gleisdorfer. In der 57. Minute ist es Martin Krienzer, der seinem Goalgetter-Image wieder mal gerecht wird. Damit steht es 3:0 und das Spiel ist entschieden. Gleisdorf versucht zwar noch mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, doch mehr als der Anschlusstreffer, der erst in der Schlussphase fällt, ist nicht drin. Vor allem weil sich die Gleisdorfer davor selbst das Leben schwer machen. Pascal Michael Zisser kassiert die Rote Karte wegen Torraubs. Das 3:1 ist schließlich auch der Endstand.

Thomas Hösele (Trainer Sturm Amateure): "Ein mehr als verdienter Sieg. Die Gleisdorfer verbuchten eine starke Anfangsphase. Nach dem 1:0 und dem 2:0 verabsäumten wir es aber, trotz zahlreicher Großchancen für die Vorentscheidung zu sorgen. Erst mit dem 3:0 von Krienzer und dem Ausschluss war die Partie endgültig entschieden."