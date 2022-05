Blitzstart in beiden Hälften: Hertha Wels wahrt Titelchance mit Sieg gegen St. Anna!

Details Freitag, 20. Mai 2022 21:51

In der 30. Runde der Regionalliga Mitte stand am heutigen Freitagabend das Duell zwischen dem WSC HOGO Hertha Wels und dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen auf dem Plan. Und dabei gelang es dem WSC die Minimalchance auf den Titel aufrechtzuerhalten - mit einem verdienten 3:1-Sieg verkürzen die Sulimani-Männer den Rückstand auf Sturm II auf sieben Punkte.

1:1 zur Pause: Tieber antwortet auf Fröschl

Die favorisierten Herthaner legten gleich los wie die Feuerwehr, eine zielgenaue Flanke von Tobias Messing fand am langen Pfosten den Fuß von Alexander Fröschl, der die Kugel nur noch über die Linie bringen musste (6.). Die Gäste waren trotz des frühen Rückstands in der Anfangsphase durchaus präsent, Christoph Kobald ließ die Chance zum Ausgleich jedoch liegen (9.). Mit der Führung im Rücken war Hertha Wels um Spielkontrolle bemüht, St. Anna hielt allerdings gut dagegen, dennoch kamen die etwas gefährlicheren Situationen von den Hausherren. Doch Hertha Wels gelang kein zweiter Treffer, vielmehr schepperte es dann mit dem Halbzeitpfiff auf der Gegenseite: Michael Tieber war mit einem super Tor zur Stelle und besorgte mit einem technisch eindrucksvollen Halbvolley von außerhalb des Sechszehners für St. Anna den gar nicht mal unverdienten Ausgleich (45.+1). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.



Hodzic und Mislov wahren die Herthaner Titelchance

Wieder verschliefen die Gäste den Beginn im zweiten Durchgang komplett, kurz nach Wiederbeginn war Amar Hodzic nach einer punktgenauen Flanke von Philipp Stadlmann aus dem Halbfeld zur Stelle und besorgte per Kopf mit seinem 17. Saisontreffer die erneute Führung (48.). In der Folge verpasste der WSC eine höhere Führung, mal scheiterte Fröschl, mal musste Donner das 1:3 verhindern (50./53.). Die Herthaner hatten mit der zweiten Führung des Tages jetzt alles im Griff, hinten ließen die Sulimani-Männer wenig zu. Kurz vor Schluss machte der WSC dann mit dem 3:1 durch Roko Mislov nach einem Fröschl-Querpass alles klar (89.). Bei diesem Spielstand blieb es dann auch - weil Sturm gegen Kalsdorf patzte wahren die Welser ihre Minimalchance auf den Titel, der Rückstand auf Sturm beträgt sieben Punkte.

Emin Sulimani (Trainer WSC Hertha Wels): "´Für mich war es ein verdienter Sieg. Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir die klar bessere Mannschaft. In der ersten Hälfte war es eher ein Abtasten."

Beste/r Spieler: Michael Tieber (USV St. Anna am Aigen), Philipp Stadlmann, Florian Maier (WSC Hertha Wels)

WSC HOGO Hertha Wels - USV RB Weindorf St. Anna am Aigen 3:1 (1:1)

Mauth Stadion Wels, SR Thomas Christian Schmautz, 150 Zuseher

WSC Hertha Wels: Duna, Maier, Mislov, Fröschl, Hodzic (64. Hofstätter), Stadlmann, Gasperlmair (84. Jozic), Messing, Ried (76. Sulimani), Frank, Kukic



USV St. Anna: Donner, Petric, Tieber, Kobald, List (70. Pfleger), Balazic, Ramminger, Lackner, Kuresch (46. L. Salamun), Klöckl, Muhr (82. Thurner-Seebacher)



Torfolge: 1:0 Alexander Fröschl (6.), 1:1 Michael Tieber (45.+1), 2:1 Amar Hodzic (48.), 3:1 Roko Mislov (89.)



Foto: Harald Dostal

Bericht: Pascal Stegemann