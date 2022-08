Kein Sieger bei Weiz gegen SAK Klagenfurt

Details Freitag, 12. August 2022 21:09

Der SC Weiz empfing am Freitagabend in der vierten Runde der Regionalliga Mitte den SAK Klagenfurt. Beide Vereine sind alles andere als wunschgemäß in die Saison gestartet. Nur einen Punkt gab es aus den bisherigen drei Saisonspielen jeweils. Am Freitag sollte der erste Dreier her.

Weiz mit Unvermögen und Pech

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt und beide Teams spielen nach vorne. Weiz hat etwas mehr von der Begegnung und hat auch die beste Chance der ersten Halbzeit. In der 28. Minute gibt es Elfmeter für die Steirer. Goalie Aric Leon Haimburger pariert den Strafstoß aber stark. Damit bleibt es beim 0:0. In der 40. Minute haben die Weizer Pech - der Ball geht an die Latte. Dann geht es in die Kabinen.

Weiter keine Tore

Die zweite Halbzeit ist über weite Strecken ereignislos. Weder die Weizer noch die Klagenfurter bekommen richtig Zugriff auf das Spiel. So ergeben sich auch keine zwingenden Tormöglichkeiten und dementsprechend fallen auch keine Tore. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel schließlich ab.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Wir haben in der ersten Halbzeit leider viele Chancen vergeben - carunter einen Elfmeter. Es ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir einen Lattenschuss hatten! Wir müssen uns das Glück noch mehr erarbeiten! Positiv zu erwähnen war die geschlossene Defensivleistung, wir haben kaum Chancen zugelassen!"