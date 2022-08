Kalsdorf dreht Spiel in Deutschlandsberg und holt drei Punkte

Details Freitag, 12. August 2022 21:31

Der Deutschlandsberger SC empfing am Freitagabend in der vierten Runde der Regionalliga Mitte den SC Kalsdorf. Die Deutschlandsberger gingen als Favorit ins Spiel, mussten sich aber vor eigenem Publikum mit 1:3 geschlagen geben.

Führung und Spiel gedreht

Dabei beginnt das Match ganz nach Wunsch der Gastgeber. Nach elf Minuten temporeicher Spielzug über links, Fuchs mit der Maßflanke auf Urdl und die Nr. 10 des DSC verwertet direkt mit dem rechten Fuß ins Kreuzeck zur frühen Führung für die Gastgeber. Die Anfangsphase steht ganz im Zeichen des DSC, die Gäste aus Kalsdorf sind offensiv derzeit noch nicht gefährlich. Nach 31 Minuten plötzlich der Ausgleich für die Kalsdorfer: Mihelic zirkelt einen Freistoß aus 20 Metern genau ins Kreuzeck. Damit ist wieder alles offen. Doch es kommt noch dicker aus Sicht der Gastgeber: Noch vor der Pause steht es 2:1 für die Gäste. Kovacevic trifft mit einem satten Schuss genau ins lange Eck zur überraschenden Führung für die Gäste. Damit ist das Spiel gedreht und es geht mit dem 2:1 auch in die Pause.

Deutschlandsberg riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die es noch einmal wissen wollen. Flanke von Urdl auf Tisaj, dessen Kopfball klärt Goalie Waltl mit Mühe zur Ecke. Kurz darauf die nächste Großchance für den DSC: Urdl bedient den aufgerückten Innenverteidiger Kolar-Robnik, der per Kopf nur knapp das Tor verfehlt. Die Heimsichen riskieren in Folge mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. So ergeben sich aber auch Räume für die Kalsdorfer, die einen dieser Räume auch unter Mifthilfe der DSC-Defensive zum 3:1 nutzt und das Spiel entscheidet. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei.

Klaus Suppan (Obmann Deutschlandsberg): "Wir haben verdient mit 1:0 geführt und auch gut gespielt. Dann haben wir uns leider etwas die Schneid abkaufen lassen. Am Ende wäre ein Punkt möglich gewesen, aber wir konnten nicht mehr zulegen. Man muss dem Gegner zu den drei Punkten gratulieren."