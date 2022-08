Chancenlose Kalsdorfer gehen zu Hause gegen Leoben unter

Details Samstag, 20. August 2022 00:25

Der SC Kalsdorf empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte in der fünften Runde den DSV Leoben. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, am Ende gab es aber ein 1:5-Debakel für die Hausherren. Die Leobener spielten sich wahrlich in einen Rausch, nachdem man in der Vorwoche noch - zum Ärger der Vereins-Chefetage - gegen Bad Gleichenberg nur Remis spielte. Dieses Mal geigten die Donawitzer so richtig auf.

Leoben spielt auf

Die Gäste starten stark und druckvoll in die Partie. Nach wenigen Minuten zappelt das Netz, allerdings das Außennetz der Kalsdorfer. Der schnelle Angriff sollte aber die Richtung in dieser Partie vorzeigen. Kalsdorf ist auch bemüht, sollte aber über 90 Minuten nie so richtig gefährlich werden. Dann steht es 1:0 für die Leobener. Zunächst ist Kalsdorfer-Goalie Waltl noch zur Stelle, dann zieht er gegen Lorenz Reisinger aber den Kürzeren. Mit der verdieten Führung im Rücken wollen die Leobener nachlegen, was auch gelingen sollte. Thomas Hirschhofer lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Zum Pausenpfiff sollte auch noch das 3:0 für die Gäste aus der Obersteiermark folgen - wieder ist es Hirschhofer, der trifft. Dann geht es in die Kabinen.

Kalsdorf chancenlos

Im zweiten Durchgang passiert lange nichts. Beide Trainer nehmen Wechsel vor. Kalsdorf will es noch einmal und tut mehr für die Offensive. Anstatt dem Anschlusstreffer steht es in der 68. Minute aber 4:0 für Leoben. Stefan Pfeifer ist zur Stelle. Damit ist das Spiel endgültig entschieden. Das Selbstvertrauen der Gäste ist zurück. Tolle Leistung der Leobener Mannschaft. Kalsdorf hat überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel und das sollte sich an diesem Abend auch nicht mehr ändern. In der 78. Minute dann aber doch noch der Anschlusstreffer - es gibt Elfmeter und Rene Mihelic trifft. Marco Unterggrabner macht in der Schlussphase dann noch das 5:1, ehe der Schiri das Spiel abpfeift.

Hannes Wendner (Sportlicher Leiter Leoben): "Das war heute genau die richtige Antwort nach dem

Remis gegen Bad Gleichenberg. Das war heute eine geschlossen gute Mannschaftsleistung und ein verdienter 5:1-Auswärtssieg."