Hertha Wels setzt Erfolgslauf fort

Details Samstag, 20. August 2022 00:38

Der Tabellenführer WSC HOGO Hertha Wels reiste am fünften Spieltag der Regionalliga Mitte in die Steiermark zum SV Allerheiligen. Die Oberösterreicher galten als Favorit, da die Südsteirer bisher noch kein Erfolgserlebnis feiern konnten. Der Gast ging noch vor dem Pausenpfiff in Führung und legte in der Schlussphase noch einen Treffer nach. Damit verteidigten die Messestädter auswärts ihren Platz an der Sonne.

Favorit mit Pausenführung

Allerheiligen steht unter Zugzwang, konnten die Kicker von Bernd Windisch doch noch keinen Sieg erspielen. Gegen den Tabellenführer begann das Spiel erstmal relativ ausgeglichen. Mit Fortlauf der Zeit kristallisierte sich aber die Qualität und Stärke des Tabellenleaders heraus. In der 39. Spielminute fand das Spielgerät über Erol Zümrüt erstmals den Weg in die Maschen. Die Sulimani-Elf führte zur Pause knapp mit 0:1.

Zweiter Treffer für Wels

Der zweite Abschnitt begann ähnlich auf Augenhöhe und das Spiel plätscherte vorerst einmal vor sich hin. Die Herthaner mussten wenig für die Offensive tun, verteidigten aber im Gegenzug ihren knappen Vorsprung und ließen die Hausherren nicht gefährlich werden. Das Geschehen spielte sich eher im Halbchancenbereich ab und der SV Allerheiligen war im Angriff zu harmlos, um den Ausgleichstreffer zu machen. David Flores Martin im Hertha-Trikot schloss in Minute 79 eine Offensivaktion erfolgreich zum 0:2 ab. Der Deckel schien nun zehn Minuten vor Schluss endgültig drauf zu sein und so spielten die Welser nach ihrem zweiten Torerfolg den Sieg ungefährdet nach Hause und bleibt dadurch an der Tabellenspitze. In der Südsteiermark hingegen müssen die Allerheiligen-Spieler auch nach der fünften gespielten Runde weiterhin auf ihren ersten Sieg in der neuen Spielzeit hinarbeiten.

Emin Sulimani (Trainer WSC Hertha): "In Allerheiligen ist es immer sehr schwer zu spielen. Es war auch heute alles andere als einfach, durch zwei Treffer zu extrem wichtigen Zeitpunkten, war unser Sieg schlussendlich nie in Gefahr und die drei Punkte gehen verdient auf unser Konto"

Bester Spieler: Erol Zümrüt

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: Harald Dostal