Enge Kiste! Gleisdorf entführt Punkt aus Treibach

Details Samstag, 20. August 2022 12:46

Der SK Treibach empfing am Freitagabend in der fünften Runde der Regionalliga Mitte den FC Gleisdorf 09. Beide Klubs gingen mit hohen Erwartungen ins Spiel und wollten unbedingt drei Punkte holen. Am Ende gab es ein 1:1-Unentschieden. Der Ausgleich der Kärntner Gastgeber fiel aber erst in der Schlussphase.

Keine Tore

Die Partie beginnt etwas verhalten. In den ersten 10 Minuten im Turnerwald-Stadion gibt es keine nennenswerte Abschlüsse - weder hier noch da. Es ist generell eine ausgeglichene erste Halbzeit - keine Großchancen auf beiden Seiten. Technisch schöner Fußball, den beide Mannschaften zeigen - aber ohne Torerfolg. So plätschert das Spiel dahin und es geht mit dem 0:0 auch in die Pause.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Treibachern, die dann auch gleich eine gute Tormöglichkeit vorfinden. Tolle Flanke von Muharemovic und Kopfball von Urnik, doch Keeper Stumberger kann sensationell klären. Kurz darauf wieder Treibach: Vahid Muharemovic mit einem Schuss, doch der fällt zu zentral aus. Keeper Stumberger ist abermals zur Stelle. Gleisdorf macht es besser. Angriff über die Seite, Stanglpass in den Rückraum und Christoph Gschiel verwertet zur Führung. Jetzt ist Treibach gefordert und muss wohl mehr riskieren, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch in dieser Phase ist es mehrmals der Gleisdorfer Goalie, der zum Spielverderber wird. Erst in der 79. Minute erlöst Urnik seine Mannschaft und trifft schön zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen und es steht eine spannende Schlussphase bevor. Für Tore reicht es aber nicht mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Rudi Perz (Trainer Treibach): "Ich denke, dass wir am Ende ein gerechtes Unentschieden gesehen haben. Sicher hatten wir in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus, aber Gleisdorf ist ja auch nicht irgendein Gegner."