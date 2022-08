St. Anna gewinnt gegen Weiz nach 0:2-Rückstand

Details Samstag, 20. August 2022 21:49

Der USV St. Anna am Aigen empfing am Samstagabend im Steirer-Derby in der fünften Runde der Regionalliga Mitte den SC Weiz. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:2-Sieg für die Heimischen. Weiz kommt damit immer weiter unter Druck. Die Gäste warten noch immer auf den ersten Saisonsieg und sind Tabellenletzter, während St. Anna bei zwölf Punkten aus fünf Spielen steht.

Führung für Weiz und Rote Karte

Dabei beginnt die Partie ganz nach Wunsch der Weizer. Nach nur sieben Minuten steht es schon 1:0 für die Weizer. Damjan Poposki trifft nach einer Standardsituation zur Führung für die Gäste. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was kurz vor der Pause dann auch gelingen sollte. Jan Niklas Ostermann trifft nach einer Unachtsamkeit in der Gäste-Defensive zum 2:0. Dazwischen kam zwar auch St. Anna besser ins Spiel, die Gastgeber können aus den sich ergebenden Chancen aber kein Tor machen, sind nicht so präsent wie Weiz. Kurz vor der Pause dann der negative Höhepunkt im ersten Durchgang. Roman Hasenhütl kassiert wegen rüden Fouls die Rote Karte und muss vom Platz. Damit sind die Weizer in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger auf dem Platz.

St. Anna dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit starken Gastgebern, die verrückterweise innerhalb von 17 Minuten das Spiel drehen. Michi Tieber mit zwei Toren und Sebastian Weber sorgen für die Treffer. Unfassbar, was hier in St. Anna plötzlich los ist. Wer hätte sich das gedacht nach der ersten Halbzeit? Alle drei Treffer wurden sauber herausgespielt. Mit der Führung im Rücken verwalten die Heimischen und spielen auf Konter, während Weiz plötzlich im Hintertreffen ist. Man muss riskieren. Aus einem dieser Konter erzielt St. Anna dann auch noch das 4:2. Weber ist neuerlich zur Stelle und sorgt für das Endergebnis. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei.

Alois Hödl (Trainer St. Anna): "Mit der ersten Halbzeit sind wir natürlich nicht zufrieden. Das hat gar nicht gepasst, auch die Körpersprache nicht. Das war nicht gut von meiner Mannschaft und ist auch nicht unser Anspruch. In der zweiten Halbzeit hat es dann ganz anders ausgesehen, obwohl uns natürlich die Rote Karte von Weiz geholfen hat. Dennoch hat die Mannschaft richtig gut gespielt und der Sieg ist dementsprechend auch verdient."