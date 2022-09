WAC Amateure schnappen sich in Weiz drei Punkte

Details Freitag, 16. September 2022 20:59

Der SC Weiz empfing am Freitagabend in der neunten Runde der Regionalliga Mitte die WAC Amateure. Ein Favorit war in dieser Begegnung nicht auszumachen, am Ende konnten sich aber die Kärntner durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 3:1-Auswärtssieg für die Kärntner. Weiz verliert damit nach zwei Siegen in Folge wieder, während die Wolfsberger den klaren 5:1-Sieg gegen Vöcklamarkt von vergangener Woche bestätigen.

Führung für Wolfsberg

Die Wolfsberger startet gut ins Spiel und setzen den Gegner von der ersten Minute an unter Druck. Weiz tut sich hingegen schwer und ist mit Verteidigen beschäftigt. Mehrmals müssen die Weizer in dieser Phase in höchster Not retten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde können die Gastgeber aber nichts mehr gegen das Gegentor tun. Leo Vielgut verwertet einen Pass aus kurzer Distanz schön zur Führung für den WAC. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was vor der Pause aber nicht gelingt. Es geht mit der knappen Führung in die Kabinen.

Weiz riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Weizern. Torwart Skubl muss in dieser Phase gleich stark eingreifen und bewahrt sein Team vor dem Ausgleich. Die Wolfsberger selbst machen es besser. Veratschnig verwertet aus kurzer Distanz zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Weizer können aber kurz darauf zurückschlagen. Schneller Konter und Verbac schließt gekonnt ab. Damit ist wieder Spannung drin und die Heimischen riskieren. Sie werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt in der 77. Minute das 1:3. Goriupp bereitet vor und Veratschnig versenkt das Leder im Kasten. Damit ist wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung gesorgt.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Schade drum - die Niederlage wäre nicht notwendig gewesen, auch wenn wir in der ersten Halbzeit zu Beginn Glück hatten, nicht noch schneller in Rückstand zu geraten. Im zweiten Durchgang haben die Burschen aber super reagiert und es wäre der Ausgleich möglich gewesen."