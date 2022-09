Leoben feiert klaren Sieg über harmlosen SAK Klagenfurt

Details Freitag, 23. September 2022 21:57

Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der 10. Runde der Regionalliga Mitte den SAK Klagenfurt. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:0-Sieg für die Gastgeber, die über 90 Minuten keine Zweifel über den Sieger aufkommen ließen. Schon zur Pause führten die Donawitzer mit 2:0 und legten den Grundstein für die verdienten drei Punkte.

Schnelle klare Leobener Führung

Die Gastgeber sind von Beginn an das bessere Team. Nach nur drei Minuten steht es auch schon 1:0 für die Heimischen. Hirschhofer versenkt das Leder nach einer schönen Aktion über links per Kopf im Kasten. Die Leobener sind klar überlegen und wollen die Führung auch gleich ausbauen. Das 2:0 ist wohl nur eine Frage der Zeit. In der 19. Minute ist es dann auch so weit - Eigentor der Kärntner nach einem abgefälschten Schuss - bitter für den SAK: Das Tor fiel aus einem Konter. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Heimischen haben aber noch nicht genug. Man macht unbeirrt weiter, es geht dann aber mit dem 2:0 auch in die Pause.

Glasklare Angelegenheit

Im zweiten Durchgang ändert sich wenig am Spielcharakter. Leoben ist das spielbestimmende Team. Das 3:0 ist nur eine Frage der Zeit. Und so ist es dann auch. In der 68. Minute erhöht Pecnik mit einer wunderschönen Tor auf 3:0 - er knallt das Leder - er zieht von links zur Mitte - in das Kreuzeck. Damit ist das Spiel wohl endgültig entschieden. Der SAK ist viel zu harmlos im Spiel nach vorne und in der Defensive zu fehleranfällig, als dass es hier und heute für Zählbares reichen könnte. Daran ändern auch die Einwechslungen nichts. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Vor den Augen der Vertreter unseres Premiumsponsors boten wir eine solide Leistung. Wir waren über weite Strecken des Spiels klar dominierend, der Gegner gab sich aber auch zu keinem Zeitpunkt auf. Aber unsere Spieler wissen trotz des Sieges genau, da bleibt weiterhin Luft nach oben und daran werden wir arbeiten. 3 Spiele 12:0 Tore, 9 Punkte its okay."

Hannes Wendner (Sportlicher Leiter Leoben): "Wie von uns erwartet ein schwer zu bespielender Gegner. Aber zu Hause mit unseren Fans und dem Selbstbewusstsein der letzten Begegnungen ein eindeutiger Sieg. Mit mehr Konsequenz auch ein höherer Sieg möglich. Jedoch hatte auch der SAK seine Chancen."