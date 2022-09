Gleisdorf gibt sich keine Blöße und feiert einen klaren Sieg!

Details Freitag, 23. September 2022 21:56

Am zehnten Spieltag der Regionalliga Mitte kam es zum Duell zwischen dem FC Gleisdorf 09 und UVB Vöcklamarkt. Relativ schnell enthüllte sich in der Steiermark ein klares Bild zu Gunsten des FC Gleisdorf, der in der ersten Hälfte zu ganz wichtigen Zeitpunkten zweifach traf und im zweiten Abschnitt dann den Vorsprung verdoppeln konnte.

Gleisdorf erzielt zwei wichtige Tore

Nach zehn Spielminuten unterlief den Gästen aus Oberösterreich ein fataler Fehler. Einen misslungenen Rückpass schnappte sich Filip Smoljan und ging am Torwart vorbei. Der Führungstreffer war dann nur noch Formsache. Danach wurde es erstmal ruhiger auf dem Feld und die Böcksteiner-Elf verwaltete vorerst ihren Vorsprung. Kurz vor der Pause herrschte nochmals Alarmzustand im Strafraum der Hausruckviertler nach einem Foulspiel. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter. David Schloffer schnappte sich die Kugel und traf klar und flach zum 2:0. Somit hatten die Hausherren zu einem enorm wichtigen Zeitpunkt vor dem Pausentee den zweiten Treffer erzielt.

Die Hausherren weiterhin in Torlaune

Die Vöcklamarkter konnten auch nach Wiederbeginn kaum Akzente in Richtung Offensive setzen, wodurch der Spielstand vorerst unangetastet blieb. Dieser sollte sich in der 66. Spielminute noch erhöhen. Ein Pass in die TIefe leitet den Torerfolg ein. Filip Smoljan veredelte das Zuspiel und traf zum zweiten Mal an diesem Abend. Nun war für klare Fronten gesorgt und am Ausgang dieser Partie konnte nicht mehr gerüttelt werden. Vöcklamarkt war kaum bis wenig vorhanden und musste der Heim-Elf klar das Feld überlassen. In der Nachspielzeit setzte Gleisdorf noch einen drauf. Sebastian Skaper traf nach einem Vorstoß über die linke Seite zum vierten Mal für sein Team und kurz darauf beendete der Schiedsrichter die einseitige Begegnung.

Thomas Böcksteiner (Trainer FC Gleisdorf 09): "Meine Mannschaft präsentierte sich heute sehr effektiv und machte zu goldrichtigen Zeitpunkten die Tore. Wir ließen den Gegner nie ins Spiel kommen und uns gelangen glücklicherweise auch zu sehr guten Zeitpunkten die Tore. Das bekam der Gegner deutlich zu spüren und das Ergebnis ist vielleicht nur so hoch, weil wir eben heute sehr effektiv waren und zum richtigen Zeitpunkt netzten."

Bester Spieler: Filip Smoljan

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU