Kampfbetontes Spiel mit dem besseren Ende für Treibach

Details Freitag, 23. September 2022 22:38

In Runde zehn der Regionalliga Mitte traf der SV Allerheiligen mit dem neuen Trainer Thomas Hack zu Hause auf den SK Treibach. Beide Teams trennte im unteren Tabellenbereich nur ein Punkt. Die Südsteirer wechselten unter der Woche den Trainer, um der Mannschaft neue Impulse einzuhauchen. In einem Geduldsspiel mussten sie jedoch den Kärntnern die drei Punkte überlassen.

Keine Tore im ersten Abschnitt

Zu Beginn spielte sich das Geschehen eher im Halbchancenbereich für beide Teams ab. Hüben wie drüben gab es Torchancen. Das Leder verfehlte aber in beiden Fällen das Gehäuse. Die Begegnung wurde dann sukzessive zerfahren und kristallisierte sich als sehr kampfbetont heraus. Beide Teams haben ihren Tabellenstand wohl klar erkannt und wussten, dass in dieser Partie das Verlieren verboten war. Mit einem leichten Übergewicht der Hausherren ging es in die Kabinen zur Pause. Den Zuschauern wurde aber eher eine Gefängnisverkostung statt einem Leckerbissen aufgetischt.

SK Treibach verschärft Allerheiligen-Krise

Wenige Zeit nach Wiederbeginn verloren die Hack-Männer einen Spieler durch eine Ampelkarte. Julian Selmeister sah nach einem Foulspiel zum wiederholten Male die Gelbe Karte und musste das Feld sehr früh verlassen. Kurz darauf waren die Althofener durch eine Standard gefährlich und Kevin Vaschauner hatte das 0:2 am Fuß. Allerheiligen-Keeper Soldo verhinderte aber gerade noch Schlimmeres. Die Gäste unter Rudolf Perz kamen nun mehr und mehr besser ins Spiel und gingen in der 71. Spielminute durch Mario Kuester in Führung. Soldo im Allerheiligen Tor wagte eine etwas zu weiten Ausflug nach draußen und Kuester konnte dieses Fehlverhalten ausnutzen und zur Führung treffen. Die Schlussphase verlief nun ähnlich ruppig wie die gesamte Partie zuvor. Unter dem neuen Trainer wirkte Allerheiligen zwar bemüht, aber die zwingenden Möglichkeiten für einen Torerfolg suchte man vor allem in der zweiten Halbzeit vergebens. So blieb der erhoffte Impuls durch den Trainerwechsel in der Südsteiermark aus und der SK Treibach konnte sich durch den Auswärtssieg ein wenig Luft in der Tabelle verschaffen.

Rudolf Perz (Trainer SK Treibach): "Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Die Qualität ließ von beiden Seiten viel zu wünschen übrig. Den Torwartfehler haben wir ausgenutzt und durch eine geschlossene Leistung nehmen wir die drei Punkte mit in den Treibacher Partybus."

Bester Spieler: Mario Kuester

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: SK Treibach