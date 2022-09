Gurten gewinnt das Innviertler Derby dank einem späten Treffer

Details Samstag, 24. September 2022 18:41

Die zehnte Runde der Regionalliga Mitte brachte das Innviertel-Derby zwischen Union Gurten und den Jungen Wikingern Ried. Das Spiel verlief recht ausgeglichen und erst spät in der zweiten Häflte konnten sich die Hausherren zum Derbysieger küren.

Ausgeglichenes Derby

600 Zuschauer kamen nach Gurten um das Duell der beiden Innviertler zu sehen. Die Partie verlief in der ersten Hälfte quasi immer auf Augenhöhe. Bis auf einige Standards konnte aber keine Mannschaft für entsprechende Torgefahr sorgen. Die Spieler stellten sich somit mit Fortlauf der Zeit auf ein Geduldsspiel ein, mit dem Wissen, dass das erste Tor wohl den Sieg bringen würde. Das Tor blieb aber nach 45 Minuten für beide Teams vernagelt.

Das Derby wird flotter, Union Gurten gelingt der Goldtreffer

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Hausherren etwas mehr in Szene setzen und waren optisch etwas überlegen. Die Angriffsversuche der Rieder wusste die Defensivabteilung der Unioner entsprechend abzuwehren. Nur einmal flog das Spielgerät an den Torpfosten. Ansonsten blieb es für den Rest der Partie eher ruhig im Gurten-Strafraum. Zehn Minuten vor dem Ende sollte die Madritsch-Elf dann aber den Bann durchbrechen. Nach einem abgeblockten Standard, kam der Ball auf Fabian Wimmleitner. Dieser beförderte den nicht ausreichend geklärten Ball wieder zurück in den Strafraum, wo Tobias Schott frei stand. Der 26-Jährige Innenverteidiger mutierte zum Goldtorschützen und brauchte den Ball nur noch einschieben. Der Jubel in Gurten über den Führungstreffer war sehr groß und fiel zu einem sehr guten Zeitpunkt seitens der Unioner. Die Madritsch-Elf brachte dann die verbleibenden Minuten mit dem knappen Vorsprung über die Zeit und siegte im Innviertler Derby knapp mit 1:0.

Sebastian Dietrich (Sportl. Leiter Union Gurten): "Es war eine relativ ausgeglichene Partie. Im zweiten Abschnitt waren wir dann optisch mehr präsent. Wir hätten im Vorfeld unsere Angriffe schon besser zu Ende spielen können. Das Tor ereignete sich dann zu einem Top-Zeitpunkt und insgesamt geht der Derbysieg in Ordnung"

Bester Spieler: Tobias Schott

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: Reinhard Schröckelsberger