Effiziente WAC Amateure schenken Kalsdorf vier Treffer ein!

Details Samstag, 24. September 2022 19:20

Der SC Kalsdorf konnte in der letzten Runde den letzten Tabellenplatz mit dem ersten Heimsieg verlassen und traf in der zehnten Runde der Regionalliga Mitte auswärts auf die WAC Amateure. Die Kärntner feierten zuletzt zwei Siege in Serie und gingen als klarer Favorit in diese Begegnung. Die Kärntner legten dabei eine gehörige Portion an Effektivität und Effizienz an den Tag und machten ihre Tore zu enorm wichtigen Zeitpunkten.

WAC erwischt einen guten Start

Die Lavanttaler gingen bereits nach neun gespielten Minuten in Führung. Ein sehenswertes Zuspiel kam von Augustine Boakye auf Goalgetter Leo Vielgut, der den Ball dann unhaltbar in das lange Eck des Kalsdorfer Kastens beförderte. Die Elf von Jürgen Säumel machte dann gleich temporeich nach vorne weiter und hatte wenig später schon die nächste Tormöglichkeit. Daniel Goriupp schoss den Ball aber knapp über das Tor. Nach ungefähr einer halben Stunde meldeten sich auch die Gäste aus der Steiermark erstmals in dieser Partie zu Wort. WAC-Tormann Skubl musste einen schnellen Reflex hinlegen, um den Schuss von Kovacevic zu entschärfen. Nur zwei Minuten danach waren die Wolfsberger wieder effizient und eiskalt. Kalsdorf Tormann Waltl wehrte einen Freistoß ab aber der Ball kam zu Goriupp der dann zum 2:0 für die jungen Wölfe verwertete. Kalsdorf war nun durch zwei Treffer zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten unkomfortabel zur Pause in Rückstand.

Wolfsberg macht in der zweiten Halbzeit alles klar

Die Zweitvertretung des Wolfsberger AC traf nach kurzer Zeit nach Wiederanpfiff zum dritten Mal ins Schwarze. Leo Vielgut trug sich aus kurzem Abstand zum Tor zum zweiten Mal in die Schützenliste ein. Damit hatten die Kärntner schon für eine Vorentscheidung gesorgt. Nur sieben Minuten später legten sie noch einen drauf. Nach einem Corner vom SC Kalsdorf startete Augustine Boakye einen guten Konter in Richtung Tor der Eskinja-Männer. Der Ghanaer vollendete seinen Sololauf dann mit dem 4:0. Nach einer Stunde, die von kaltschnäuziger Effizienz der WAC Amateure geprägt war, stand der Ausgang über die Partie quasi fest. Dem WAC missglückte in der Schlussphase noch ein Rückpass, den Skubl aber entschärfen konnte. Die Kalsdorfer waren auch trotz hohem Rückstand noch bemüht, Zählbares sollte aber nicht mehr gelingen und die WAC Amateure siegten verdient mit 4:0.

Jürgen Säumel (Trainer WAC Amateure): "Wir machten die Tore heute einfach zu den richtigen Zeitpunkten. Es gab dann zwischendurch Phasen, in den Kalsdorf etwas besser war aber wir legten heute eine unglaubliche Effizienz an den Tag. Somit ließen wir nie Zweifel über den Sieger aufkommen"

Bester Spieler: Leo Vielgut

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: Harald Dostal