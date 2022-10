SV Allerheiligen feiert wichtigen Sieg im Tabellenkeller

Details Freitag, 07. Oktober 2022 23:25

Am zwölften Spieltag der Regionalliga Mitte spielten der SV Allerheiligen und der SAK im Kellerduell gegeneinander. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem man ganz klar sah, dass beide Teams die Punkte bitter nötig hatten. Der Hack-Elf aus der Südsteiermark gelang aber zu Hause in der zweiten Häflte die Befreiung in Form von drei Punkten.

Keine Tore im ersten Abschnitt

Der SV Allerheiligen erwischte den etwas frischeren Beginn und prüfte in der achten Spielminute das erste Mal den SAK-Schlussmann Haimburger. Dieser konnte aber mit einem guten Reflex den Spielstand beibehalten. Beide Mannschaften kämpften nun um ihr erstes Tor. Die Gäste aus Klagenfurt waren den Steirern durchaus ebenbürtig und agierten sehr mutig. Die erste Halbzeit endete ohne Treffer, wodurch sich die anwesenden Fans auf einen noch verbisseneren Kampf für die zweite Halbzeit freuen durften.

Die Hausherren schlagen in der zweiten Halbzeit zu

Der zweite Abschnitt begann ähnlich zerfahren, wie der erste geendet hatte. Die Offensivkräfte wirkten auf beiden Seiten zunächst etwas zahnlos. In der 73. Minute sollten dann die Steirer aber jubeln dürfen. Die langersehnte Befreiuung geschah durch ein unglückliches Eigentor der Kärntner. Roman Sadnek brachte eine Hereingabe unglücklich im eigenen Tor unter. Dadurch lag der SV Allerheiligen zu einem günstigen Zeitpunkt in Front und konnte für eine Art Vorentscheidung sorgen. Dieser unglückliche Treffer versetzte den Klagenfurtern einen Dämpfer denn sie taten sich von nun an sehr schwer. Die Hack-Elf verteidigte ihren Vorsprung und musste in der Schlussphase noch einen Platzverweis von Angelo Nenadic hinnehmen. Der 18-Jährige sah nach einem zweifachen Foulspiel Gelb/Rot. Am Spielausgang änderte sich aber nichts mehr und die Gallier durften einen knappen Heimsieg am Ende für sich verbuchen. Sehr wichtige Punkte im Kellerkampf!

Thomas Hack (Trainer SV Allerheiligen): "Wir haben uns heute für die Arbeit mit einem Sieg belohnt. Es war ein ganz wichtiger Arbeitssieg und wir wussten im Vorfeld, dass wir uns heute tabellarisch verändern können."

Bester Spieler: Alexander Kager

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU