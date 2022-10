LASK Amateure OÖ kehren mit Erfolg über Gleisdorf wieder auf die Siegerstraße zurück

Details Samstag, 15. Oktober 2022 18:33

In der 13. Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Duell zwischen LASK Amateure OÖ und dem FC Gleisdorf 09. Für die starken Linzer gab es in den vergangenen zwei Spielen nur einen Punkt zu holen. Die Gleisdorfer kamen mit einem Unentschieden gegen die WAC Amateure im Gepäck nach Oberösterreich. In einem spannenden Spiel konnten die Athletiker aus Linz mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause gehen. Im zweiten Abschnitt verdoppelten sie dann den Spielstand und der FC Gleisdorf konnte nur noch verkürzen.

LASK Amateure OÖ führen zur Halbzeit

Die Elf von Patrick Enengl war von Beginn an schon sehr dominant und hatte die Kontrolle im Spiel übernommen. Die Gäste aus der Steiermark konnten aber einen Rückstand verhindern und hielten dagegen. Die tonangebende Mannschaft in Schwarz-Weiß bekam dann kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen. Der Spanier Marco Silverio verwertete diesen anschließend ohne große Probleme zum 1:0 für die Hausherren. Diese nahmen dann den knappen aber verdienten Vorsprung mit in die Kabine.

Anschlusstreffer kam für Gleisdorf zu spät

Im zweiten Kapitel der Begegnung gab auch weiterhin die Zweitvertretung des LASK den Ton an und Gabriel Zirngast machte nach einer schönen Kombination aus dem Mittelfeld heraus, den zweiten Treffer für sein Team. Ein wichtiger Zeitpunkt für das 2:0. Die LASK Amateure OÖ, die einige Ausfälle in Kauf nehmen mussten und viele blutjunge Debütanten einsetzte, spielten nun gekonnt die Zeit herunter. Die Steirer ließen aber nicht locker und warfen in der letzten Phase der Partie erwartungsgemäß nochmal alles in die vordere Richtung. Moritz Holzerbauer konnte im Gleisdorf-Dress dann nach dem Offensivdrang die Gunst der Stunde nutzen und traf im Strafraum zum Anschlusstreffer. Das 2:1 blieb dann aber nach Schlusspfiff auf der Uhr und die Zeit war dann einfach zu kurz, um hier noch eine etwaige Spannung aufbringen zu können. Die wichtigen Punkte behielten die Oberösterreicher damit zu Hause.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): "Der Sieg war am Ende völlig verdient. Wir haben sehr viele Ausfälle und daher musste ich auf mehrere 17- oder 18-Jährige Debütanten zurückgreifen. Ein großes Kompliment an die jungen Burschen, die einen nahmhaften Gegner heute in Schach halten konnten."

Bester Spieler: Gabriel Zirngast

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU