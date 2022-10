Urnik-Dreierpack bei überraschendem Treibach-Sieg gegen St. Anna

Details Freitag, 21. Oktober 2022 20:55

Der SK Treibach empfing am Freitagabend in der 14. Runde der Regionalliga Mitte den USV St. Anna am Aigen. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber alles andere als gerecht werden. Das Spiel endete mit einem überraschenden 4:2-Sieg für die Gastgeber, die damit wichtige drei Punkte im Abstiegskampf machen. St. Anna wartet damit jetzt schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Treibach schockt St. Anna

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gastgeber. Nach nur neun Minuten steht es 1:0 für die Heimischen. Nach einem Eckball trifft die Philipp Höberl per Kopf zur Führung für den SK Treibach. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Während St. Anna zu lange braucht, um sich wieder zu finden, steht es in der 20. Minute 2:0. Herrlicher Treffer der Heimischen - nach einem Kombinationsspiel trifft Lukas Urnik zum 2:0. Nur Augenblicke später beinahe das 3:0, doch Keeper Donner kann sich nach einem Kopfball von Kevin Vaschauner auszeichnen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann auch die erste Gelegenheit für die Gäste: Torhüter Patrick Böck ist aber mit einem super Reflex dran. Im Gegenzug wieder die Gastgeber, doch die gute Flanke kann David Hude knapp nicht erreichen. Plötzlich verkürzen die Gäste dann auf 1:2. Ein Hammer aus 30 Metern schlägt im Tor der Treibacher ein. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die Treibacher zurückschlagen. Lukas Urnik trifft sehenswert zum 3:1 für die Heimischen. Dann geht es in die Pause.

St. Anna verkürzt erneut

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen. Nach 56 Minute beinahe das 2:3, doch Goalie Patrick Böck rettet mit einer Weltklasse-Parade. Kurz darauf kann der Torwart nichts mehr machen. Jure Petric trifft nach einer Standardsituation und macht das Spiel wieder spannend. St. Anna bleibt am Drücker und drückt auf den Ausgleich. Anstatt des Ausgleichs fällt dann das 4:2 für die Kärntner. Nach einem Konter trifft wieder Lukas Urnik - sein dritter Treffer an diesem Abend. Damit dürften die Treibacher den Sack jetzt wohl zugemacht haben.

Alois Hödl (Trainer St. Anna): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit zu unkonzentriert verkauft. In der zweiten Halbzeit hat uns das nötige Glück nach den Anschlusstreffern gefehlt. Insgesamt war es aber leider zu wenig von unserer Seite. So kannst du bei einem kämpfenden Gegner wie Treibach nicht gewinnen."