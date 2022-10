Gleichenberg feiert souveränen Sieg gegen die WAC Amateure

Details Freitag, 21. Oktober 2022 21:13

Der TUS Bad Gleichenberg empfing am Freitagabend in der 14. Runde der Regionalliga Mitte die WAC Amateure. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch eindrucksvoll gerecht. Das Spiel endete mit 4:2 für die Heimischen, die schon zur Pause mit 3:0 führten. Im zweiten Durchgang schalteten die Heimischen zwar einen Gang zurück, doch an der Dominanz änderte sich wenig.

Klare Führung

Das Spiel beginnt schon ganz nach Wunsch der Heimischen. Nach nur neun Minuten steht es 1:0 für die Heimischen. Nico Zürngast ist nach einer schönen Vorlage von Philipp Wendler zur Stelle. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Nur zwei Minuten später ist der Doppelschlag perfekt. Sandro Schleich verwertet eiskalt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der 23. Minute steht es 3:0. Nico Zürngast darf wieder jubelnt - dieses Mal nach Assist von Routinier Daniel Rossmann. Damit ist das Spiel wohl schon im ersten Durchgang entschieden. Es geht mit deutlichen 3:0 dann auch in die Pause.

Wolfsberg verkürzt

In der zweiten Halbzeit schalten die Gleichenberger einen Gang zurück. Man ist weiterhin spielbestimmend, geht aber nicht mehr mit der gleichen Intensität zu Werke wie noch in Abschnitt eins. Das sollte sich rächen, denn in der 67. Minute verkürzen die Wolfsberger auf 1:3. Bajram Syla trifft nach einem Stellungsfehler in der Gleichenberger Defensive. Die Wolfsberger versuchen in der Folge nachzulegen. Gleichenberg lauert hingegen auf Konter, um zu weiteren Treffern zu kommen. So sollte dann auch das 4:1 fallen - Philipp Wendler trifft nach Vorlage von Nico Zürngast - also dieses Mal umgekehrt. Damit ist das Spiel endgültig entschieden. Auch wenn den Wolfsbergern in der Schlussphase noch das 2:4 gelingt, war es das. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und die Gleichenberger jubeln über drei Punkte.

Jürgen Pranger (Co-Trainer Gleichenberg):

"Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden. Ich denke, dass war ein völlig ungefährdeter Sieg. Wir hoffen, dass wir den Herbst nächste Woche mit einer ähnlichen Leistung abschließen können und dann passt das. Die beiden Tore am Schluss verfälschen das Ergebnis etwas."