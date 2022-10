Wörndl als Matchwinner bei Rieder Sieg beim SAK Klagenfurt

Details Samstag, 22. Oktober 2022 08:29

Die Jungen Wikinger SV Ried empfingen am Freitagabend in der 14. Runde der Regionalliga Mitte den SAK Klagenfurt. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Nur eine magere Chancenauswertung der Heimischen verhinderte einen deutlicheren Sieg. Am Ende setzten sich die Heimischen nämlich mit 3:2 durch. Für die Oberösterreicher ist es der vierte Sieg in Folge.

Führung und Ausgleich

Die Gastgeber beginnen gleich druckvoll und wollen die schnelle 1:0-Führung. Nach 15 Minuten ist es auch schon so weit: Jonas Mayer trifft per Kopf zur Fürung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Miha Vidmar kann nur vier Minuten später ausgleichen und es ist wieder alles offen. In der Folge dominieren die Heimischen aber weiter das Spiel und finden mehrere gute Möglichkeiten vor, auf 2:1 oder gar 3:1 zu stellen. Kurz vor der Pause schließlich das 2:1 für die Rieder: Valentin Akrap ist per Kopf nach einer Freistoßflanke zur Stelle. Mit der knappen Führung geht es dann auch in die Pause.

Entscheidung kurz vor Schluss

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gäste, die es noch einmal wissen wollen. Man möchte hier nicht ohne Zählbares wieder die Heimreise antreten. In der 63. Minute zeigt der Schiri dann auf den Elfmeterpunkt: Darijo Biscan tritt an und versenkt das Leder zum 2:2. Damit ist das Spiel wieder völlig ausgeglichen und auf Messers Schneide, denn die Gäste riskieren jetzt mehr, was allerdings auch Räume für die Gastgeber ergibt. Beide Trainer nehmen in der Folge Auswechslungen vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. In der 79. Minute schwächen sich die Gäste selbst: Hrvoje Jakovljevic sieht Gelb-Rot und muss frühzeitig unter die Dusche. Dann kommt es, wie es aus Sicht der Gäste kommen musste. In Unterzahl tut man sich schwer und muss in der 89. Minute den Verlusttreffer zum 2:3 hinnehmen. Ben-Travis Wörndl trifft wuchtig ins kurze Eck. In der Schlussphase stellt der Unparteiische auch noch Rieds Laurenz Leodolter vom Platz, ehe der Schiri abpfeift.

Maximilian Senft (Trainer Junge Wikinger):

"Ich bin wirklich sehr stolz auf unsere Mannschaft. Trotz des jungen Alters treten wir sehr abgeklärt auf. Ganz abgsehen davon, welch starke Saison wir spielen und jetzt schon wieder vier Siege hintereinander feiern. Ich denke, dass der Sieg auch mehr als verdient, auch wenn das Ergebnis auf ein enges Spiel hindeutet. Wir haben das Match über 90 Minuten kontrolliert und hätten den Sack früher zumachen können oder sogar müssen."