Kein Sieger im Verfolgerduell zwischen Hertha Wels und LASK Amateuren

Details Samstag, 22. Oktober 2022 21:15

WSC Hertha Wels empfing am Samstagnachmittag in der 14. Runde der Regionalliga Mitte die LASK Amateure OÖ. Damit stand das Top-Spiel der Runde auf dem Programm. Der Vierte traf auf den Dritten und beiden wollten mit einem Sieg am Spitzenreiter Leoben dranbleiben. Am Ende gab es keinen Sieger. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis, wobei die Linzer zur Pause mit 1:0 in Führung lagen. Das Remis hilft weder den Gästen noch den Gastgebern.

Führung für Linz mit erstem Schuss

In der ersten Halbzeit gehört das Spiel ganz klar den Welsern, die auch einige gute Tormöglichkeiten vorfinden. Einzig das Toreschießen will nicht klappen. In dieser Phase haben die Gäste auch das eine oder andere Mal ordentlich Glück, dass man nicht in Rückstand gerät. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, führen plötzlich die Linzer. In Folge des ersten Schusses führen die Gäste. Marco Siverio Toro zieht ab und sein Schuster landet via Abpraller im Kasten der Welser. Kurz darauf geht es in die Pause.

Wels gleicht aus

Im zweiten Durchgang erhöhen die Welser den Druck weiter, auch wenn das Spiel insgesamt im zweiten Durchgang ausgeglichen ist. Die Welser stehen jetzt aber höher, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. In der 62. Minute wird das Risiko belohnt. Schöne Aktion über mehrere Stationen und Simon Gasperlmaier trifft zum 1:1-Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. In weiterer Folge ist es ein Hin und Her mit Vorteilen für die Gäste. Für Tore sollte es aber nicht mehr reichen in einer Partie, von der sich Fans wohl mehr erwartet haben. Daran ändern auch die Wechsel auf beiden Seiten nichts mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Roland Golger (Obmann Hertha Wels):

"In der ersten Halbzeit hätten wir klar führen müssen. Leider ist das nicht gelungen und wir sind dann sogar mit einem Rückstand in die Pause. Über 90 Minuten gesehen geht das Remis in Ordnung, auch wenn der Punkte weder uns noch den Linzern hilft."