Spiel gedreht! Hertha Wels gelingt Auswärtssieg in Gleisdorf

Details Samstag, 29. Oktober 2022 11:14

In der 15. Runde der Regionalliga Mitte standen sich zum Herbstausklang der FC Gleisdorf 09 und Hertha Wels gegenüber. Die Steirer führten mit 1:0, im zweiten Abschnitt gelang den Welsern in der Schlussphase allerdings der Turnaround und die Gäste nahmen den Sieg mit nach Hause.

Der FC Gleisdorf führt, Herthaner gleichen noch aus

Die Gleisdorfer fanden sehr gut in das Spiel und konnte sich bereits in der Anfangsphase in der Offensiv-Zone festsetzen. Nach etwas mehr als 20 Minuten köpfte Chrisitan Berger nach einer Flanke von Zümrüt zum 1:0 ein. Dem Torerfolg war ein Eckball vorausgegangen, der dann zu einer Vorlage von der rechten Seite führte. Danach nahm das Spiel einen eher gemäßigten Verlauf und die Oberösterreicher bemühten sich um den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang der Sulimani-Elf dann der Treffer zum Gleichstand. Lukas Ried ließ nach einer Hereingabe von rechts, die Gleisdorfer Hintermannschaft alt aussehen und traf im Strafraum zum 1:1. Somit ging es mit einem unentschiedenen Zwischenstand in die Kabinen.

In der Schlussphase fällt der entscheidende Treffer

Nach Wiederbeginn verlief die Begegnung zunächst auf Augenhöhe. Die Messestädter waren nun etwas aktiver nach vorne bemüht und konnten die eine oder andere Offensivaktion kreieren. In der 85. Spielminute bemerkte der Schiedsrichter ein Handspiel im Gleisdorfer Strafraum und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Lukas Ried trat an und verwandelte den Strafstoß zu einem goldwerten Zeitpunkt für die Gäste zur Führung. Die Oberösterreicher ließen nach dem verwandelten Elfmeter nichts mehr anbrennen und nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Emin Sulimani (Trainer WSC Hertha Wels): "Es war ein sehr turbulentes Spiel. Wir konnten vor dem Pausenpiff noch den verdienten Ausgleich erzielen. Im zweiten Abschnitt wollten dann beide Teams unbedingt den Sieg. Der Elfmeter spielte uns dann zum Schluss in die Karten und wir hatten dann das bessere Ende dieser Begegnung."

Bester Spieler: Lukas Ried

Foto Credit: RIPU