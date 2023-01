Beim DSV Leoben gehen die Lichter nicht aus - sondern an! [Video]

Details Montag, 09. Januar 2023 15:47

Ein Negativartikel in einer Tageszeitung sorgte knapp vor Weihnachten österreichweit für Aufruhr und schockierte die DSV-Communitiy. Aufgrund dieses Artikels - der laut DSV-Vorstand - jeglicher Grundlage entbehrt, sahen sich die Verantwortlichen in Leoben gezwungen eine Pressekonferenz einzuberufen. Im KAIF-Business Center im Stadion stellten die Verantwortlichen beim DSV Leoben die Faktenlage dar und blickten wie gewohnt euphorisch in die Zukunft.

Gemeinsam für die Mission 2028: Trainer Carsten Jancker, Schriftführer Franz Brandl, GGMT-CEO Helmut Kaltenegger, Obmann Mario Bichler, Präsident Dejan Stankovic, Vereinsanwalt Andreas Hämmerle

GGMT Revolution wird neuer Premiumsponsor

Eine Insolvenz im Umfeld des Sponsors KAIF führte einen Sportjournalisten dazu einen Bericht zu lancieren, der beim DSV die Wogen hochgehen ließ. Der obersteirische Traditionsklub fühlte sich durch diese Meldung sehr unfair behandelt und klärte über die Sachlage auf. Desweiteren wurde mit GGMT Revolution ein neuer Premiumsponsor präsentiert, der den DSV Leoben auf der Mission 2028 in die Bundesliga begleiten soll.

Das Monte Schlacko erhält ein neues Flutlicht

Noch eine frohe Botschaft gibt es aus der Montanstadt zu verkünden - im Frühjahr 2023 wird ein neues Flutlicht im Stadion errichtet - beim DSV Leoben gehen die Lichter an. Und auch sportlich gehts beim DSV weiter bergauf - mit vier neuen Spielern (Lukas Prokop, Ricardo Bagadur, Luka Brkic und Michael John Lema) soll unter Trainer Carsten Jancker der Aufstieg in die 2. Liga in trockene Tücher gepackt werden.

Das Lizenzierungsverfahren wurde positiv erledigt

Auch in puncto Lizenzierung wurde in den letzten Monaten akribisch gearbeitet, Wirtschaftsprüfungen und Infrastruktur-Checks absolviert. Die zwei fehlenden Punkte des Lizenzierungsverfahrens wurden positiv erledigt, der größte Brocken der Lizenzierung - die finanzielle Basis - ist bereits geschafft. Die Stadionplanung für 12.000 Zuseher für die neue DSV-Arena wurde mit der Stadt Leoben intensiv besprochen, die Architekten arbeiten auf Hochtouren - die Entscheidung soll noch im ersten Quartal diesen Jahres fallen.

Stimmen aus Leoben:

Obmann Mario Bichler:

"Wir können die persönliche Motivation dieses Journalisten, einen derartigen Bericht zu bringen, nicht nachvollziehen. Was besonders auffiel ist die Tatsache, dass er nicht danach gefragt hat, ob sich diese Insolvenz in irgendeiner Weise auf den DSV auswirken wird. Mit nur einem Telefonat hätten wir die Situation sofort klarstellen können! Die Ironie des Artikels ist in der Zwischenzeit sogar noch um eine Facette reicher geworden, es liegt nämlich ein weiteres Sponsorangebot von KAIF digital auf, dass einen neuen Token auf den Markt bringen wird. Das Angebot liegt auf dem Tisch, die Entscheidung dazu fällt in den nächsten Wochen!"

zur Wirtschaftlichkeit des Vereins...

"Noch nie in der Geschichte des DSV Leoben gab es so ein breites Sponsorennetzwerk, dass den Klub wieder in den Profifussball zurückbringen will!"

zum neuen Premiumsponsor...

"Es freut mich, dass GGMT mit Boss Helmut Kaltenegger uns ab Mai 2023 auf unserer Mission 2028 begleiten wird. GGMT agiert bereits sehr erfolgreich im österreichischen Spitzensport als Partner im Basketball von BC Vienna. Kaltenegger ist ein Visionär und passt perfekt zu unserem Verein!"

Helmut Kaltenegger, GGMT Boss:

"Für mich ist der DSV Leoben ein Kultverein mit langjähriger Tradition. Ich bin sehr beeindruckt, was das neue DSV-Management in zwei Jahren alles auf die Beine gestellt hat. Man spürt die hohe Motivation und Begeisterung im Team. Das professionelle Umfeld und die tolle Fan-Community sind eine wichtige Basis für die Zukunft des DSV. Die Klubmission deckt sich auch mit meiner persönlichen Sport-Philosophie."

Carsten Jancker, DSV-Coach:

"Ich fühle mich in Leoben sehr wohl. Hier wird professionell gearbeitet. Ich möchte auch noch DSV-Trainer sein, wenn das neue Stadion fertig ist."

by René Dretnik