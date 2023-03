Dramatik pur im Tabellenkeller: Weiz dreht Spiel gegen Allerheiligen

Details Freitag, 03. März 2023 21:08

Am Freitagabend kam es in der steirischen Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem SC Weiz und dem SV Allerheiligen. Es war ein Spiel der Frühjahresauftaktrunde und gleichzeitig ein Kellerduell. Das Spiel wurde mit Spannung erwartet, viel dramatischer hätte das Spiel letztlich gar nicht verlaufen können. Weiz drehte das Spiel nach 0:1-Pausenrückstand und gewann mit 3:1. Damit liegt Weiz in der Tabelle jetzt vier Punkte vor Allerheiligen - ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Führung für Allerheiligen

Dabei dauert es eine Weile, bis die beiden Teams so wirklich ins Spiel kommen. Man merkt beiden Teams eine gewisse Verunsicherung an im Spiel nach vorne. Wen wundert es, immerhin schwebt über beiden Mannschaften das Damoklesschwert Abstieg. Allerheiligen hat etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Weiz tut sich weiter schwer im Spiel nach vorne. Es bleibt aber vorerst beim 0:0. Erst als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es doch 1:0, und zwar für die Gäste aus Allerheiligen. Eine Unachtsamkeit reicht und schon steht es nach einem Konter 1:0 - Bostjan Bizjak trifft zum nicht unverdienten 1:0. Das Tor hatte sich irgendwie abgezeichnet. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Weiz dreht Spiel

Im zweiten Durchgang starten die Weizer besser, riskieren dann auch mehr. Das eröffnet allerdings auch Räume für die Gäste, die diese aber nicht nutzen können. Weiz steht im zweiten Durchgang wesentlich höher und in der 68. Minute ist es dann passiert. Roman Hasenhütl trifft per Stanglpass zum Ausgleich für die Heimischen. Nur drei MInuten später ist der Doppelschlag perfekt. Nach 71 Minuten trifft Danijel Prskalo zur Führung. Schöne Aktion und Prskalo macht das, was ein Torjäger machen muss - er trifft aus 16 Metern. Damit haben die Weizer das Spiel sensationell gedreht. Wer hätte sich das gedacht. Die Allerheiligener werfen jetzt alles nach vorne, was auch notwendig ist. Anstatt des Ausgleichs fällt in der Nachspielzeit dann auch noch das 3:1 für die Weizer durch Jan Ostermann im eins gegen eins, ehe der Schiri abpfeift.

Aufstellungen:

Weiz: Emmanuel Okeke James, Emre Koca, Marko Krajcer, Lukas Strobl (K) - Jan Niklas Ostermann, Markus Stenzel, Roman Hasenhütl, Marko Prenkpalaj - Tobias Strahlhofer, Danijel Prskalo

Allerheiligen: Marino Hamer - Alexander Kager, Bostjan Bizjak (K), Ben Schweinzer, Matej Grgic - Borna Marton, Urban Zibert, Dino Kovacec, Sally Christian Preininger - Mitja Lotric, Petar Turkovic

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Mit Rückstand in die Pause zu gehen zum Frühjahresstart, ist natürlich alles andere als das, was man sich vorstellt. Die Burschen haben aber weiter Moral gezeigt und letztlich nicht unverdient gewonnen. Auf dieses Leistung bauen wir auf, bitte aber das nächste Mal ohne Dramatik."

